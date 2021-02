Condenado en Jaén a tres años de cárcel tras disparar a su padrastro

JAÉN, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha condenado a tres años de prisión a un vecino de Linares (Jaén), de 33 años, que disparó en la calle contra su padrastro después de que éste "se cagara en los muertos" del procesado durante una discusión.

El ya condenado, que ha llegado procedente de prisión donde se encuentra por otra causa, ha reconocido ser el autor del disparo por lo que finalmente las partes no han visto necesaria la continuidad del juicio, una vez que había acuerdo sobre la pena a imponer.

Para ello, el Ministerio Fiscal ha rebajado su petición inicial de siete años a tres años de prisión por un delito de homicidio intentado. Además, en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la víctima en 4.000 euros. Como accesoria se le impone la prohibición durante seis años de acercarse y comunicarse con la víctima.

Los hechos juzgado y sentenciados se remontan al 24 de febrero de 2016 cuando F.M.M., sobre las 13,00 horas, "tras mantener una fuerte discusión con la pareja de su madre" en la plaza Zorrilla de Linares. Fue durante la discusión cuando la víctima utilizó la expresión 'me cago en tus muertos'. El acusado, huérfano de padre, se marchó del lugar para al poco tiempo regresar con un arma de fuego corta que no ha podido ser hallada y para la que el acusado no dispone de permiso.

Nuevamente en la plaza, encañonó a la pareja de su madre y le disparó "con la clara intención de acabar con su vida" después de que la víctima le preguntara '¿qué pasa, me vas a matar?'. El disparó alcanzó a la víctima en el periné y muslo derecho, ocasionándole una herida por arma de fuego "en región inguinal derecha con afectación escrotal y salida por cara posterior de muslo derecho".

El herido fue trasladado al Hospital San Agustín de Linares donde permaneció tres días en la UCI con ventilación mecánica. En total fueron 26 días los que la víctima necesitó para recuperarse. Como secuelas le ha quedado un perjuicio estético leve, consistente en tres cicatrices en el muslo derecho.