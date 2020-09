Confedampa reconoce que "el contagio cero es imposible", pero pide a la Junta que retrase el inicio del curso

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Confedampa) ha manifestado este lunes que "el contagio cero es imposible", pero solicita a la Consejería de Educación y Deporte que no autorice el inicio del curso escolar 2020-2021 hasta que las condiciones de seguridad sanitaria que han dictaminado "los expertos" en el Covid-19 para los centros educativos garanticen "razonablemente" la presencia del alumnado en los mismos porque a día de hoy, a su juicio, hay varias que no están garantizas.

En un comunicado, los padres y madres afirman que no están garantizados los 1,5 metros de distancia entre alumnos en las aulas; no están asegurados los locales necesarios que permitan el desdoble de los cursos de 25, 30 y 35 alumnos por clase; ni los profesionales necesarios para esos desdobles; ni los medios técnicos y de conexión informáticos para impartir clases no presenciales; ni el personal de limpieza necesario en los centros en horario lectivo; ni los controles que eviten las aglomeraciones a las entradas y salidas de los centros educativos.

Además, apunta que ninguna de estas lo estarán "hasta que en la Comisión Covid-19 sea obligatoria la presencia de las familias a través de sus legítimos representantes en el AMPA"; hasta que en los comedores escolares dispongan de los espacios y personal suficiente para no tener que establecer turnos que retrasen el horario de las comidas; hasta que no hayan "instrucciones precisas" para todos los escenarios que se pueden dar; ni hasta que se garantice la atención domiciliaria al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) que por razones de salud no pueda asistir a clase.

"Reconocemos que el contagio cero es imposible, pero hasta que estas condiciones no se den, la tranquilidad, dentro de lo posible, de toda la comunidad educativa no supere a la incertidumbre de constantes cambios de criterio y estén totalmente explicitadas en instrucciones claras y concisas, no podemos hacer más que solicitar medidas seguras y en tiempo, así como un retraso de la entrada a los centros educativos, para que se pueda trabajar y preparar a conciencia la vuelta al cole", concluye Confedampa.