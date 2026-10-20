La confianza empresarial desciende un 1,6% en Andalucía en el cuarto trimestre de 2026

Archivo - Imagen de archivo de una fábrica. - GVA - Archivo

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), desciende un 1,6% de cara al cuarto trimestre de 2026 respecto al tercero en Andalucía.

En concreto, a nivel nacional, dicho indicador retrocede un 1,8%. El retroceso de la confianza empresarial para el periodo octubre-diciembre se produce en un contexto en el que el 20,5% de los gestores de establecimientos empresariales prevé una evolución favorable de su negocio, frente al 14,8% que espera una marcha desfavorable.

En concreto, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) se sitúa en 5,7 puntos respecto al trimestre anterior, frente a los 9,1 puntos en el tercer trimestre de 2026.

El porcentaje de establecimientos empresariales que esperan una evolución favorable de su negocio ha bajado al 20,5% respecto al 23% del tercer trimestre. Por su parte, los que prevén una marcha desfavorable han aumentado desde al 14,8%, respecto al 13,9% anterior.

Asimismo, el 64,7% espera una evolución normal, frente al 63,1% del trimestre previo.

En cuanto a la situación del trimestre ya finalizado, el 21,1% de los gestores considera que la marcha de su negocio fue favorable entre julio y septiembre, frente al 15,5% que la califica de desfavorable. El 63,4% restante opina que fue normal.

Así, el saldo de situación, que refleja la diferencia entre las valoraciones favorables y desfavorables del trimestre concluido, se ha situado en 5,6 puntos, frente a los 10 puntos registrados en el segundo trimestre.