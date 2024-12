El Congreso aprueba una PNL defendida por Valero (IU) para atender "de forma adecuada" necesidades educativas especiales

MADRID/SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley (PNL) presentada por el grupo de Sumar y defendida por el coordinador general de IU en Andalucía y diputado por Málaga, Toni Valero, para la convocatoria de una conferencia sectorial entre el Ministerio de Educación y todas las comunidades autónomas con las competencias educativas transferidas que aborde "fijar ratios y garantías para atender de forma adecuada las necesidades educativas especiales".

Así lo han destacado este jueves desde IU en una nota en la que han concretado que el objetivo de la conferencia sectorial cuya convocatoria solicita esta iniciativa pasa por "abordar la desatención educativa a las niñas y los niños con necesidades educativas especiales y el establecimiento de ratios de obligado cumplimiento que aseguren que todos los centros cuenten con profesionales suficientes de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje para garantizar una atención educativa adecuada".

Según han subrayado desde IU, la iniciativa es "resultado del trabajo conjunto de Valero, representantes de Izquierda Unida, familias y profesionales de distintos territorios de Andalucía, alarmados a raíz del deterioro progresivo que está sufriendo la atención educativa especializada por los recortes del gobierno de (Juanma) Moreno Bonilla (PP) a la escuela pública".

En esa línea, Valero ha denunciado que "a las niñas y a los niños con necesidades educativas especiales o necesidades específicas de apoyo educativo se les está dejando en el rincón de la clase, en la cuneta, por la falta de profesionales para poder dedicar el tiempo necesario de atención educativa especializada".

Además, el representante de IU ha alertado de que "en Andalucía se ha duplicado el número de niñas y niños con necesidades educativas especiales, mientras que el número de especialistas no se ha aumentado ni un 20%", y "no incrementar de forma acorde al aumento de las necesidades no deja de ser un recorte", ha advertido.

"La falta de recursos públicos se está traduciendo en fracaso escolar, familias asfixiadas que tienen que pagar de sus bolsillos especialistas, problemas emocionales de los niños y las niñas que sufren esta desatención e incide en la salud de los profesionales docentes, que están sobrepasados por la falta de medios", ha alertado Toni Valero, que ha valorado la aprobación de esta PNL en el Congreso.