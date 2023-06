El consejero de Justicia pide "igualdad de trato" para Griñán: Si no puede estar preso, tampoco ningún condenado como él

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública del Gobierno andaluz, José Antonio Nieto (PP), ha sostenido este miércoles que el expresidente socialista de la Junta José Antonio Griñán "tiene que ser tratado igual que cualquier otro ciudadano", y si presenta una enfermedad y una situación de salud que "desaconseja su ingreso en prisión" para cumplir su condena por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, "eso tiene que suponer automáticamente que todas las personas que estén en esa misma situación no entren en prisión" tampoco.

"Y si, por el contrario, hay otras personas que en esas condiciones" como las del expresidente de la Junta "ingresan en prisión", Griñán "tiene que ingresar en prisión", ha añadido el consejero de Justicia en el transcurso de un foro organizado por la Cadena SER en Sevilla.

Precisamente este miércoles se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción ha manifestado que no se opone a suspender la pena de cárcel del expresidente tras el nuevo informe emitido por la médico forense sobre Griñán, aquejado de cáncer de próstata y condenado a seis años y un día de cárcel por el conocido como caso de los ERE, que indica que el que fuera también presidente del PSOE padece "una enfermedad muy grave con padecimientos incurables" que hace "desaconsejable su ingreso" en prisión.

El consejero José Antonio Nieto ha afirmado sobre este asunto que "la Justicia tiene que ser igual para todos, se llame Griñán o Martínez, y en este caso lo único que estamos reclamando es igualdad de trato en esta materia".

Ha añadido que "ésta es la tercera o cuarta derivada del caso de Griñán", después de otras como la de su petición de indulto o la postura de quienes sostienen que el expresidente "no era culpable" y fue "injustamente condenado", y ha subrayado que en este asunto hay "un hecho objetivo incluido en los hechos probados de la sentencia" de la 'pieza política' de los ERE.

"USO DE DINERO PÚBLICO PARA PERPETUARSE EN EL PODER"

En concreto, ese hecho objetivo es, según ha puesto de relieve, que "durante mucho tiempo se utilizó el dinero público, recursos públicos, en un beneficio exclusivo de quienes estaban en el poder para perpetuarse" en el mismo, y "eso se paga", según ha remarcado el consejero de Justicia antes de apostillar que "las sentencias han llegado tarde, pero han llegado a lo que hacía falta en estos momentos", para que "quienes son responsables de esos hechos reconocidos en la sentencia paguen su pena".

José Antonio Nieto ha querido dejar claro que va a "respetar la decisión que tome la justicia" sobre el expresidente, y va a "exigir que la justicia actúe igual para todos", porque "el trato tiene que ser el mismo", y "en estos momentos hay miles de personas que tienen cáncer" en la cárcel, aunque "hay muchos niveles de la enfermedad", según ha reconocido el consejero, que ha puntualizado que no sabe en qué nivel de enfermedad "se encuentra" el expresidente andaluz.

"Creo que, si todos hacen bien su trabajo, todos podemos estar tranquilos, pero no podemos transmitir a la opinión pública que a Griñán por ser Griñán se le da un trato diferente que a cualquier otro señor", ha manifestado José Antonio Nieto.

Por otro lado, a la pregunta de si el PP-A, personado como acusación en este procedimiento de los ERE, "va a solicitar la responsabilidad civil de los condenados para recuperar parte del dinero defraudado", el consejero ha respondido que no sabe "si lo va a hacer" su partido porque eso "corresponde a otro ámbito de la dirección" del mismo, pero ha querido subrayar que "si el PP no se hubiese echado a la espalda este asunto, habría muchas personas que malgastaron dinero público y no habrían pagado por ello, o seguirían haciéndolo porque ni siquiera se habría investigado", además de que "probablemente en el Gobierno" de la Junta "seguiría el PSOE, que estaba usando el dinero público para perpetuarse en el poder", según ha zanjado José Antonio Nieto.