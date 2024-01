El Consejo Andaluz de Veterinarios se reúne con la Consejería de Salud para diseñar estrategias conjuntas

SEVILLA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha mantenido este martes un encuentro con la Comisión Ejecutiva del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios (Cacov), presidida por Fidel Astudillo, para diseñar estrategias de trabajo conjuntas en aras de mejorar el sistema de Salud Pública de Andalucía.

Por parte de la Consejería de Salud y Consumo, además de la consejera, han asistido la viceconsejera, María Luisa del Moral; el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, Jorge del Diego; el subdirector de Protección de la Salud, Ulises Ameyugo; y la gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García.

Por parte del Consejo Andaluz, acompañando a Fidel Astudillo, presidente de la entidad y del Colegio de Veterinarios de Huelva, han participado igualmente los presidentes de Córdoba, José María de Torres; de Cádiz, Cristina Velasco; de Sevilla, Santiago Sánchez-Apellaniz; de Jaén, Francisco Javier Chavernas; y los vicepresidentes de Málaga, José Luis Peñate, y de Granada, José Raúl Pedregosa.

En primer lugar, los dirigentes del Consejo Andaluz han querido felicitar a la Consejería de Salud por sus recientes nombramientos, además de agradecer la invitación a la reunión institucional, con la voluntad de mantener estos encuentros de manera periódica, ya que los veterinarios suponen un "apoyo fundamental" en beneficio de la Salud Pública andaluza, agradeciendo la colaboración realizada en temas clave como la zoonosis.

Por parte de la consejera, Catalina García, se ha agradecido el diálogo y la colaboración constante entre ambas corporaciones, y ha adelantado que en el primer trimestre de este año se podrá contar con el borrador del futuro decreto de medidas de control, prevención y vigilancia epidemiológica de la rabia en animales. Del mismo modo, la consejera ha comunicado la inminente renovación del convenio para el control de triquina, entre otros asuntos como la formación de los veterinarios, la posibilidad de un convenio RAIA para que profesionales veterinarios A4 puedan tener acceso al Registro Andaluz de Identificación de Animales de Compañía o temas relacionados con la zoonosis.

García, además, ha valorado el papel fundamental de los veterinarios en la preservación de la Salud Pública y su labor activa en la detección, prevención y control de enfermedades zoonóticas y emergentes. "La vigilancia epidemiológica llevada a cabo por los veterinarios permite monitorear la propagación de enfermedades zoonóticas y establecer estrategias de control efectivas. Además, su participación en la educación pública es esencial para concienciar sobre las prácticas seguras con animales y reducir el riesgo de transmisión de enfermedades", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la investigación y vigilancia activa de los veterinarios, que permite comprender la ecología de las enfermedades emergentes, anticipar posibles brotes y diseñar estrategias efectivas de prevención y control. "Su colaboración con profesionales de la Salud Humana en equipos interdisciplinarios es esencial para abordar de manera integral estas amenazas a la Salud Pública", ha añadido.

Por otro lado, ha señalado que el enfoque One Health reconoce la intrincada relación entre la salud de los animales, los humanos y el medio ambiente. "Los veterinarios son actores clave en la implementación de esta perspectiva, ya que están capacitados para comprender las complejidades de las zoonosis y las enfermedades emergentes desde una visión global", ha dicho. El enfoque One Health reconoce que las enfermedades no conocen fronteras y destaca la necesidad de una respuesta integrada para prevenir y controlar las amenazas a la salud.

Otros asuntos tratados en este encuentro han sido los ya abordados en reuniones periódicas mantenidas con el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, Jorge del Diego, y su equipo, como el Decreto 70/2008 por el que se regula la plantilla orgánica, las funciones, las retribuciones, la jornada y horario de trabajo, el acceso y la provisión de puestos de trabajo del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad Veterinaria; o la necesidad de ejecutar la Sentencia nº 2047/2019 de 18 de mayo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tras apelación de la propia Consejería, para que se adecuen los temarios de acceso al Csfiss Veterinaria.

Además, se ha hablado de solicitar también la cobertura de plazas para Delegaciones Territoriales y la propia Consejería de funcionarios del Cuerpo Superior Facultativo Veterinario de la Administración General de la Junta de A2; o, respecto al tema de las Unidades de Gestión de Salud Pública, se recuerda la necesidad de articular este modelo de gestión en el ámbito de atención primaria tras la correspondiente modificación de la Ley de Salud Pública de Andalucía.