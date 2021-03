El Consejo Audiovisual de Andalucía aborda el aumento del consumo de pornografía por los jóvenes y su capacidad adictiva

SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) y la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa) organizan este jueves 18 a las 18,30 horas una conferencia web titulada 'Pantallas, likes y pornografía' con la intervención de Alejandro Villena, psicólogo y experto en sexualidad, de la Asociación Dale una Vuelta, y que abordará, entre otros temas, la capacidad adictiva del porno.

En un comunicado, el CAA expone que el consumo de pornografía en la red por parte de los menores es frecuente desde los diez años y mayoritario entre los adolescentes, a partir de los 14 años, en base a diversos estudios, que también destacan que el 90% de los niños entre ocho y 16 años ha visitado una web porno y su impacto sobre las conductas y en el proceso de maduración sexual de los niños y jóvenes "resulta evidente, con cambios relevantes en las relaciones interpersonales y en su desarrollo social, emocional y sexual".

En Andalucía, más del 57% de los menores afirma haber comenzado a consumir porno antes de los 16 años, según la investigación realizada por la Red Jóvenes e Inclusión Social. Además, el 20% de los jóvenes andaluces señalan que no han recibido ningún tipo de educación afectivo-sexual y el 77,7% reconoce que resolvieron sus dudas sobre las relaciones interpersonales con sus amistades, siendo éstas sus principales referentes, y tan sólo el 29% señala que consultaron con sus padres.

El aumento de la pornografía distribuida a través de internet y su consumo e incidencia en la adolescencia y juventud se ha convertido así en uno de los asuntos más preocupantes del actual panorama audiovisual. El CAA, que como órgano regulador del sector tiene entre sus funciones la protección de los colectivos más vulnerables como los menores, ha incluido en su nuevo Plan Estratégico 2021-23 como objetivo prioritario la lucha contra la pornografía en internet, concienciar a la sociedad andaluza de la magnitud del problema y advertir a los poderes públicos de los riesgos y peligros de este consumo.

En la sesión web conducida por Alejandro Villena, que está dirigida a madres, padres y educadores, se abordarán temas como los orígenes y causas del problema, la detección de las señales de alarma, la capacidad adictiva del porno, el 'sexting', los cambios biológicos y la adolescencia, la intimidad, privacidad y aprobación social en las redes sociales, etcétera. Además, se ofrecerán herramientas, pautas y recursos para fomentar una educación sexual en familia, negociar el uso de la tecnología o promover valores igualitarios.

Alejandro Villena es psicólogo sanitario y coordinador de la unidad de sexología clínica y salud sexual de la consulta Dr. Carlos Chiclana en Madrid. Además, es miembro de la World Association for Sexual Health (WAS) y de la European Society for Sexual Medicine (ESSM). Destaca también como investigador en temas de sexualidad, es director del primer curso online sobre adicción a la pornografía en español y coordina el blog 'Sexualidad y salud'.

Para asistir a la conferencia web sobre 'Pantallas, likes y pornografía' hay que inscribirse a través de 'https://consejoaudiovisualdeandalucia.es/node/7693'.