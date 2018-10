El consejo rector del ceiA3 aprueba las líneas estratégicas y actividades del campus durante 2018

Publicado 27/02/2018 19:11:00 CET

El consejo rector del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, ceiA3, se ha reunido este martes en Sevilla en un encuentro en el que se han aprobado las líneas estratégicas y actividades del campus para el presente año 2018.

Según ha indicado el campus en una nota, presidido por el presidente del ceiA3 y rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, ha contado con la participación de los rectores de las universidades de Almería, Carmelo Rodríguez; de Jaén, Juan Gómez; y de Huelva, María Antonia Peña.

Asimismo, el coordinador general del ceiA3 y vicerrector de Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia de la Universidad de Córdoba, Enrique Quesada, ha ejercido como secretario del consejo rector. También han estado presentes la gerente del ceiA3, Lola de Toro, y el vicerrector de Investigación de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell.

El orden del día ha abarcado la presentación de la Memoria de Actividades ejecutadas en 2017 distribuida por áreas --Internacionalización, Docencia, Innovación y Transferencia, y Comunicación--; la nueva Propuesta de Actuación para 2018; así como los planes y estrategias que está llevando a cabo actualmente el ceiA3 en cuanto a Comunicación; Innovación-Transferencia e Internacionalización; Bioeconomía; y Digitalización y Big Data, estas dos últimas alineadas con las políticas y directrices que se marcan a nivel regional, nacional e internacional.

En el capítulo becas y ayudas convocadas por el ceiA3 durante 2017, cabe destacar los nueve cursos de alta especialización en el sector agroalimentario Training Network Courses; la creación de tres empresas agroalimentarias a través de los Premios Emilio Botín A3BT; la gestión de 20 solicitudes para el programa de TFM en empresas agroalimentarias; la gestión de 14 solicitudes de docentes en master agroalimentarios y de ocho convocatorias con mención internacional para programas de doctorado.

En el apartado de internacional, y dentro del Programa Erasmus Plus en la Acción clave K107 'Movilidad de estudiantes y personal entre países del programa y países asociados' enmarcado en la línea de 'Instrumento de Cooperación al Desarrollo-América Latina' y en la Acción clave K103 'Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje', se han gestionado un total de 192 movilidades.

Referente a proyectos, en 2017 se han obtenido cuatro: BLOOM 'Boosting European citizens knowLedge and awareness of biOeconOMy research and innovation) de H2020; el Grupo Operativo nacional Sensolive - Oil; y dos grupos operativos regionales: 'DOSAOLIVAR. Dosificación de productos fitosanitarios en olivar' y 'Cubren-Olivar: Cubiertas vegetales de especies nativas en olivar'.

A estos hay que añadir tres proyectos más aprobados en 2018 de grupos operativos regionales: '#Dejatuhuella', 'Sanidad Animal: Diagnóstico y Control de Enfermedades' y 'Mejora del manejo, valorización y comercialización de subproductos ganaderos a través de innovación'.

Durante el curso pasado, el ceiA3 también ha hecho un especial esfuerzo por reactivar su eje de actuación relacionado con la constitución del campus como un Modelo Social Integral y de interacción con su entorno y se realizaron acciones de atención a la diversidad en coordinación con las universidades agregadas al ceiA3.

PREVISIÓN ACTIVIDADES 2018

Respecto a 2018, está prevista la gestión de un programa de movilidades internacionales en el marco de Erasmus+, la puesta en marcha de la oferta conjunta de programas de máster y doctorado, una convocatoria de Training Network Courses y los premios A3BT para el fomento del emprendimiento agroalimentario y la empleabilidad. También se fortalecerán las acciones de transferencia al sector de los grupos de investigación del ceiA3.

Hay que añadir las actuaciones de la Oficina de Proyectos Internacionales del ceiA3, que este año ha incorporado una persona en Bruselas para fortalecer la identificación de programas europeos de interés, especialmente en el área de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Entre otras tareas, desde esta oficina se trabajará en la preparación de propuestas conjuntas y creación de redes profesionales; facilitar la transferencia de I+D+i y establecer lazos de unión entre universidad-empresa; organizar y participar en talleres, encuentros B2B, ferias, foros o jornadas; así como fomentar el alineamiento con políticas sectoriales y acciones de colaboración.

Asimismo, desde el Gabinete de Comunicación del ceiA3 se ha conseguido la renovación de la acreditación del Campus como Unidad de Cultura de Científica y de Innovación (UCC+I) certificada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y que tendrá como misión visibilizar y acercar las investigaciones del Campus al conjunto de la sociedad.

En este sentido, durante 2018 se diseñará un programa de actividades de divulgación científica en el marco de proyectos europeos y regionales en los que participa el ceiA3 y que se dirigirán a todo tipo de públicos. Así mismo, se intensificará la publicación de noticias y vídeos con contenido científico y que se difundirán a través de los canales de comunicación del ceiA3: página 'web', redes sociales y boletín semanal, principalmente.

FINANCIACIÓN

Cabe destacar que la principal fuente de financiación del ceiA3 es la Junta de Andalucía, así como el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de las ayudas que conceden a los Campus de Excelencia Internacional.

En el año 2017 se ha obtenido un proyecto para el fortalecimiento de la Oficina de Proyectos Internacionales del ceiA3 procedente de la convocatoria Redes y Gestores del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

El ceiA3 también cuenta con financiación para la ejecución de proyectos con fondos europeos como H2020 y Feader (Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural) y con financiación para movilidades internacionales a través del Programa Erasmus+, costeado por la Comisión Europea a través del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie).

Además, el campus tiene firmados convenios con Santander Universidades y Fundación Vodafone para la realización de actividades acorde a sus fines estratégicos y ámbito de actuación.