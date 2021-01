Cooperativas Agro-alimentarias lamentan que el decreto de transición de la PAC "se ha hecho a espaldas del sector"

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de las Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Cristóbal Gallego, ha lamentado que el Real Decreto de Convergencia aprobado este martes en el Consejo de Ministros por el que se regulan las ayudas de la PAC para las campañas 2021 y 2022 "se ha hecho a espaldas del sector" y supone "un ataque al modelo de la agricultura que hay en Andalucía".

Así lo ha afirmado en declaraciones a los periodista tras mantener un encuentro en Sevilla con la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, dentro de la ronda de reuniones bilaterales solicitada por las entidades representativas del sector agrario andaluz, en las que

ha mostrado su "sorpresa" porque "no esperábamos que a espaldas del sector y de las cooperativas el Ministerio tirara para adelante una propuesta que dijimos que no era necesaria".

"No la exige la Unión Europea, que en ningún momento ha dicho que se acelere la convergencia", por lo que "entendemos que se ha hecho con nocturnidad y alevosía, en contra de lo que el sector opinaba", ha manifestado Gallero, quien añade que "esto sienta las bases para la reforma que nos viene a partir de 2023". Ha asegurado que agricultores y ganaderos "lo estamos pasando mal", para añadir que "puede que comunidades que tienen otro sistema productivo muy diferente al que tiene Andalucía tengan sus necesidades", pues "muy bien, que le den fondos a estas comunidades, pero no tiene por qué detraerse de Andalucía", eso "es lo que no entendemos".

"Nuestro modelo está claro, los agricultores tiene la explotación que tienen y un modelo muy diferente al que se da en otras zonas", ha incidido Gallego, que recuerda que la UE "hace cinco o seis años avaló esta sistema que reconoce lo que es la agricultura andaluza". De hecho, "los fondos que España consigue lo hace en base a los fondos que han aportado los distintos agricultores y ganaderos del país"; entonces "le pedimos que ese reparto sea exactamente igual a cómo se han conseguido los fondos" y "entrar ahora a derivar injustamente fondos de Andalucía hacia otras comunidades va contra los profesionales de Andalucía".

Cuestionado sobre cómo debería ser el decreto de transición, Gallego ha apuntado que "en la anterior reforma están sentadas las bases de cómo tiene que ser esa convergencia" e insiste en que "en ningún momento Bruselas lo exige". "Esto es una decisión propia de nuestro Ministerio, al que le reivindicamos que eso no se puede hacer y que estamos totalmente en contra".

Sobre si han calculado los fondos que dejarían de llegar a Andalucía con este decreto, Gallego ha respondido que en este periodo transitorio lo que se hace "es que los fondos que hay en Andalucía se reparten de otra forma dentro de la misma Andalucía", pero "sienta las bases de la reforma que vendrá a partir de 2023, que es una tasa plana y ahí si se pueden perder muchos fondos para nuestra comunidad".

Gallego ha insistido en que "es un ataque al modelo de la agricultura que hay en Andalucía". "Por qué Andalucía dentro de España es una de las agriculturas más avanzada, por esa forma de trabajar de sus agricultores y ganaderos, de agruparse en cooperativas y de intentar dar una producción estable para la sociedad que la necesita y medioambientalmente compatible en su gestión", y "ese trabajo ha estado reconocido hasta ahora por la PAC".

"Entonces no entendemos el porqué de esa postura unilateral que toma nuestro Gobierno en contra de este modelo de agricultura que se desarrolla en Andalucía", ha abundado, al tiempo que ha añadido que

ahora mismo el acuerdo en nuestra comunidad de las organizaciones agrarias con la Consejería de Agricultura "es un acuerdo similar al que teníamos hace unos años, y precisamente cuando era otro gobierno el que gobernaba, es decir, la manera de ver nuestra agricultura es la misma", por lo que "nos sorprende que un ministro que ha sido consejero de Agricultura ahora tome otros criterios diferentes".

Por último, y preguntado sobre si plantan algún tipo de acción, el vicepresidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha afirmado que "estamos en ello", pero "también hay que comprender las dificultades de lo que tenemos ahora" con la situación del coronavirus, por lo que "tenemos que ver cómo marcamos nuestra estrategia".