Coordinadora andaluza expresa "perplejidad" al ver en el Plan de Memoria 2019 un "corta y pega" del 2018-22 ya aprobado

Publicado 30/07/2019 19:40:55 CET

SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática ha expresado este martes "perplejidad" tras conocer la información difundida por la Junta acerca del Plan Anual de Memoria Democrática para 2019, cuya formulación ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno, ya que ve en él "un corta y pega" del I Plan Andaluz de Memoria Democrática (PAMD) 2018-2022 que aprobó el Ejecutivo andaluz, entonces dirigido por el PSOE-A, en noviembre del año pasado.

Así lo ha indicado a Europa Press el vicepresidente y portavoz de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática,

Antonio Manuel Mateos, quien ha indicado que en la información que ha difundido la Junta acerca del Plan Anual de Memoria 2019 se aprecia "un corta y pega" de los contenidos del referido plan aprobado en Consejo de Gobierno en noviembre de 2018.

Al respecto, el representante de la Coordinadora ha subrayado que dicho Plan 2018-2022 ya "pasó por el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía", de forma que "no era necesario" pasar el Plan 2019 "otra vez" por dicho órgano, y también pasó "por audiencia pública" y por "todos los trámites" necesarios.

Tras preguntarse "a cuenta de qué vuelven a pasar por Consejo de Gobierno" el Plan de Memoria, el portavoz de la citada coordinadora ha advertido además de que el Plan 2018-2022 "tenía una dotación presupuestaria anual y global para los cuatro años" que contempla, y, sin embargo, en "la propuesta de acuerdo de Presupuestos" alcanzado por el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos (Cs) con Vox se aprecia una "reducción" de la partida de estudios y proyectos técnicos en materia de memoria --como intervenciones en fosas-- "del 62% respecto a lo presupuestado" en el plan aprobado en 2018.

Además, "en la partida destinada a colaborar con entidades locales, que es lo que sostiene en gran parte los convenios con ayuntamientos para llevar a cabo actuaciones como los trabajos en la fosa de Pico Reja de Sevilla, hay una reducción de un 75% respecto a lo previsto" en 2018.

Así las cosas, el representante de la Coordinadora se pregunta "con qué objetivo" presentan desde la Junta "una formulación de un plan que ya ha pasado por Consejo de Gobierno y por todos los trámites" pertinentes, y se pregunta si es porque quieran "vender la propuesta de un plan con una dotación presupuestaria muy inferior" a la prevista.

Desde la Coordinadora quieren dejar claro que han surgido con el objetivo de desarrollar un "acompañamiento de víctimas" y para que "se sigan incrementando políticas de memoria histórica", y por eso su actitud "siempre va a ser colaborativa" con cualquier gobierno, aunque "no vamos a pasar por validar propuestas que no tienen pies y cabeza", según advierte el portavoz de esta coordinadora que integra a entidades, asociaciones y colectivos, que ha concluido aseverando que "las víctimas merecen trabajo, respeto y compromiso", y "no que se les siga tomando el pelo".

Según ha informado la Junta, el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la formulación del citado Plan Anual de Memoria Democrática para 2019 basado en las propuestas acordadas por el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en su última reunión y que recoge como prioridades las exhumaciones de fosas, la localización de restos y las identificaciones genéticas.