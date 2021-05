Coordinadora del Máster en Derecho Deportivo de CEU: "El formato online permite contar con profesores de todo el mundo"

SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Posgrado CEU Andalucía cuenta con una amplia oferta académica como el Máster en Derecho Deportivo, una titulación dirigida a profesionales, investigadores y recién graduados que deseen completar su formación, pero también a equipos directivos de federaciones o clubes, asesores jurídicos, miembros de comités disciplinarios federativos, de sus órganos técnicos --jueces y entrenadores--, a árbitros y técnicos, debidamente titulados o con licencia deportiva en vigor.

Según un comunicado, el objetivo es profundizar en las peculiaridades que ofrece el Derecho en su conjunto cuando es aplicado al ámbito deportivo en sus diferentes campos: penal, administrativo, internacional, mercantil, tributaria, etcétera. Destaca entre sus módulos la temática de la gobernanza en el deporte y la tecnología en el deporte (los e-sports).

Su coordinadora, Silvia Verdugo, recalca que "además de tratarse de una nueva rama del Derecho, abarca contenidos tan amplios como los contratos profesionales de deportistas, fiscalidad en el deporte, temas de auspiciadores, y más actualmente los temas de gobernanza, códigos éticos y de buen gobierno, es decir, lo relacionado con las nuevas formas de llevar a cabo una entidad pública/privada, siguiendo estos esquemas normativos para evitar la comisión de delitos tales como blanqueo de dinero, cohechos, corrupciones, etcétera"

Y añade que "son cada vez más empresas las que tienen esquemas de compliance y las entidades deportivas no pueden quedarse atrás, por lo que se ve también en el Máster. Destacaría, asimismo, el tema de los e-sports, con un impulso evidente desde la pandemia, se ven sus aristas y regulaciones jurídicas en un módulo especial. Abordamos igualmente temas de dopaje, violencia, cibercrimen en los mismos e-sports, el uso de la inteligencia artificial y Big data en el deporte, etcétera".

El máster se desarrolla de manera 'on line', lo que permitirá "contar con los especialistas desde cualquier parte del mundo y, en caso de que el alumno no pueda asistir a una sesión no debe preocuparse, ya que todas quedarán grabadas en la plataforma Moodle de CEU Andalucía, por lo que podrán acceder las veces que sea necesario. Esto facilita al alumno su aprendizaje y posterior consulta de cuestiones que considere importantes. Además, los profesores dejan apuntes y material complementario, jurisprudencia, normas y legislación deportiva, artículos científicos, entre otros.

Al existir una comunicación fluida entre docente y alumno, también será posible contactar con ellos posteriormente, pues todos facilitan sus correos electrónicos y también es posible realizar actividades extraordinarias o sesiones específicas sobre algún tema de actualidad", subraya.

Reparando en el equipo docente, Silvia Verdugo asegura que "cada profesor es experto en la materia que imparte en el Máster. Ya en esta quinta edición ha quedado demostrado que los alumnos de generaciones anteriores han salido muy contentos y satisfechos por el gran claustro de profesores. Participa un profesor vinculado a FIFA, a la Real Federación Española de Fútbol, a la Organización Antidopaje de España, profesores e investigadores de distintas universidades españolas, abogados en ejercicio del Derecho Deportivo, asesores jurídicos en Federaciones, etcétera".

Para completar la formación, el Instituto de Posgrado CEU Andalucía da la posibilidad a sus alumnos del Máster en Derecho Deportivo de hacer prácticas de manera voluntaria, "no son un requisito obligatorio para obtener el título-comenta la coordinadora-, pero existen convenios firmados con entidades colaboradoras y CEU Andalucía, que facilitan las opciones a los alumnos según el perfil que quieran obtener: prácticas en despachos especializados en Derecho Deportivo, en federaciones, etcétera"