Córdoba.- El consejo del Consorcio de Bomberos de la Diputación retira su propuesta de convenio a los trabajadores

Los bomberos defienden su derecho "constitucional" a mantener la acampada ante la Diputación y negociar a la vez

El consejo de administración del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba ha acordado hoy la retirada formal de la propuesta de mejora del convenio colectivo que fue presentada a los representantes sindicales de los bomberos y que éstos rechazaron.

Asimismo, según informó hoy la Diputación cordobesa en un comunicado, en la reunión de la junta general del consorcio, que ha seguido a la del consejo, ambas de carácter extraordinario, representantes municipales de la gran mayoría de ayuntamientos de la provincia, que forman parte del consorcio junto a la Diputación, han expresado al presidente de este órgano, Fernando Expósito (PSOE), su apoyo en las negociaciones con los bomberos.

De igual forma, manifestaron al también vicepresidente primero de la Diputación su deseo de buscar nuevas vías de entendimiento con los bomberos, siempre y cuando las partes intervinientes rebajen el clima de tensión.

Por su parte, Expósito trasladó a la junta general su intención de incrementar la participación de los ayuntamientos en el consejo del consorcio, con el objetivo de que puedan realizar sus aportaciones a la negociación.

De igual forma, manifestó a la junta general su intención de proseguir de forma paralela con las negociaciones con los bomberos y representantes sindicales, si es que se producen las condiciones adecuadas, refiriéndose de esta forma al cese de las medidas de presión llevadas hasta ahora por los bomberos, como una la acampada que mantienen ante la puerta de la Diputación desde primeros de mes.

Los acuerdos adoptados al respecto de las cuestiones indicadas, que han sido aprobados por unanimidad en la reunión de la junta general, serán trasladados mañana de forma oficial a los representantes sindicales de los bomberos.

DERECHO "CONSTITUCIONAL".

Por su parte y en declaraciones a Europa Press, el delegado sindical de CSIF en el Consorcio de Bomberos de la Diputación, Alfonso Rosero, criticó que desde el consejo y la junta general de dicho órgano "se pretenda que los bomberos renuncien a su derecho constitucional a manifestarse para poder negociar" su nuevo convenio colectivo.

Rosero avisó que "con medidas coactivas de este tipo no se facilita la negociación, sobre todo cuando, además, se argumenta que para negociar los bomberos deben cesar en lo que el Consorcio llama medidas de presión, no son otra cosa que la expresión del derecho constitucional que tiene todo trabajador a manifestarse y los bomberos no van a renunciar a ese derecho".

Por ello, el representante sindical conminó a los responsables del consorcio a "que acepten las reglas del juego de la democracia, para, a partir de ahí, negociar para intentar alcanzar un acuerdo" que, por otro lado, consideró más difícil de alcanzar "si persiste el rechazo de los alcaldes a incrementar la participación económica de sus ayuntamientos en el Consorcio", ya que ello es clave, junto con el mayor esfuerzo económico de la Diputación, para asumir el coste del aumento de plantilla y mejoras económicas que reclaman los bomberos.

En consecuencia, los bomberos seguirán acampados ante la Diputación cordobesa y estudiarán la adopción de otras medidas, entre otras razones porque "los responsables del Consorcio siguen demostrando su escaso talante democrático con hechos tales como el mantener la suspensión de empleo y sueldo de nueve bomberos", mientras se investiga su posible vinculación con la aparición de pintadas insultantes hacia responsables del Consorcio en los vehículos y paredes de varios parques comarcales de bomberos de la provincia.