La cordobesa María Cambas estrena el videoclip de 'Siempre soy yo', un ejercicio de soul pop sobre reencuentro personal

María Cambas estrena el videoclip de 'Siempre soy yo'. - La Grieta Producciones

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras décadas entregando su garganta a la orfebrería ajena y a la trinchera de la enseñanza, la cordobesa María Cambas quema las naves de su propio pasado con el estreno del vídeoclip de 'Siempre soy yo', en este caso bajo los mandos de Juan Pablo Huertas Cantero y en el que supone un ejercicio de madurez y soul pop sobre el reencuentro personal, que trasciende el mero formato comercial para convertirse en "un desgarrador ejercicio de supervivencia, un himno de catarsis íntima" donde la artista "se despoja de culpas y apaga los ecos del autosabotaje para reclamar, con la insobornable potencia de su voz, el derecho innegociable a volver a elegirse".

Así, según la información facilitada a Europa Press por The Bordeline Music, con una trayectoria de más de tres décadas dedicada al oficio musical como intérprete, compositora y mentora de nuevos talentos desde su propia escuela en Córdoba, la artista afronta "el capítulo más íntimo, maduro y auténtico de su carrera" con el lanzamiento de 'Siempre soy yo' (https://www.youtube.com/watch?v=zml_rGC5zsI), un single llamado a resonar con fuerza en las principales listas radiofónicas del país gracias a "una interpretación vocal deslumbrante de registros".

Lejos de buscar artificios impostados o de rendirse a las inercias comerciales, María Cambas regresa tras "una profunda metamorfosis personal y artística, que incluso se refleja en su retorno al cabello negro, tras años de melena roja, un cambio de imagen que simboliza el reencuentro con su verdadera identidad y la decisión irrevocable de ponerse de nuevo en el centro de su propia historia tras haber compuesto y cedido su talento a otros durante demasiado tiempo".

Este lanzamiento llega además después de la publicación de 'Grito', aquella entrega en la que la vocalista cordobesa reivindicaba con firmeza "el derecho a expresar el dolor y dejar de esconder aquello que sentimos". De este modo, si aquel anterior trabajo representaba el acto de sacar la voz al exterior, esta nueva composición se erige como el ejercicio necesario de aprender a escucharse a una misma.

La nueva canción, producida por Juan Pablo Huertas Cantero con el respaldo audiovisual de La Grieta Producciones, "se acerca decididamente al pop manteniendo intactas esas profundas raíces de soul y rock", que siempre han conformado el núcleo de su identidad artística, "dando forma a un medio tiempo cercano y profundamente emociona"l.

Nacida desde la vivencia y cocinada a fuego lento hasta que la intérprete se sintió plenamente preparada para confrontar la crudeza de su propio mensaje, "la letra desgrana los estragos del autosabotaje y el olvido propio a través de estrofas de una franqueza desarmante", donde confiesa cómo "llegó a apagar su propio mundo para hacer más grandes a los demás, desembocando todo ello en un estribillo catártico y luminoso concebido, tanto para cantarse con el alma en solitario, como para corearse a todo volumen".

Con la experiencia acumulada en su paso por exigentes escaparates televisivos, como semifinalista de programas de gran audiencia como 'La Voz' y 'Tierra de Talento', además de su recordada participación en 'Cover Night' y 'Lluvia de Estrellas', María Cambas demuestra que "la madurez creativa es el territorio donde mejor se despliega una garganta portentosa capaz de moldear con idéntica solvencia la vulnerabilidad y el desgarro".

En conclusión, con la potencia melódica de 'Siempre soy yo', el mayor acierto de María Cambas consiste en "haber encontrado la canción perfecta para perdonarse, regresar a su propia esencia y regalarnos un himno necesario que nos recuerda que la única persona que siempre debe estar en nuestro horizonte somos nosotros mismos".