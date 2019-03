La cordobesa Mariola Membrives reivindica al "Lorca más musical" en su nuevo disco

Publicado 09/03/2019 11:19:32 CET

CÓRDOBA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cantante y actriz cordobesa Mariola Membrives ha sacado al mercado, a través de la discográfica y distribuidora musical independiente Karonte, un nuevo disco, 'Lorca. Spanish Songs', con el que reivindica al "Lorca más musical" y recupera, "con espíritu renovado", las canciones populares españolas que el poeta de Granada grabó al piano a dúo con la Argentinita en 1931.

Según la información facilitada a Europa Press por Karonte, más allá del interés que supone la actualización de ese legado histórico, en la línea de "búsqueda constante" de la artista de nuevos universos sonoros donde reubicar su tradición, "el valor añadido es la participación en esta propuesta del guitarrista norteamericano Marc Ribot, el guitarrista de cabecera de Tom Waits, Robert Plant o Elvis Costello, entre otros muchos", siendo "uno de los músicos más inquietos, comprometidos y tenaces de los sonidos urbanos, el jazz de vanguardia y la música improvisada".

De esta forma, con la voz de Mariola Membrives y la guitarra de Marc Ribot, títulos como 'La tarara', 'Los cuatro muleros', 'Café de Chinitas', 'Las morillas de Jaén', o 'Anda jaleo', entre otros, "recobran nueva vida y adquieren una relectura tan original como insospechada".

Así, mientras el canto atraviesa la esencia de cada canción y de las historias populares que cuentan, Mariola busca en la guitarra de Ribot, "a momentos sutil y delicada y a otros cruda e incisiva, un nuevo espacio dentro del carácter tradicional y esencial del repertorio".

Profunda conocedora de la obra dramática y poética de Lorca, a quien ha llevado a escena con la revisión de 'Omega' de Enrique Morente y con la obra 'Federico García', del director teatral Pep Tosar, Mariola Membrives "se reencuentra ahora con el Lorca que le conecta a su infancia a través de las canciones sin tiempo de su Andalucía".

Para Marc Ribot, un músico comprometido, no solo con la estética, sino con la ética de su discurso, como así demuestra su último disco 'Songs of resistence', la propuesta de Mariola Membrives de ponerle su sonido y electricidad a las canciones que grabó el poeta asesinado parece hecha a su medida.

Crean así "un universo común donde confluyen la hermosura y el drama, la voz, la emoción y los sentires del pueblo. Este es el Lorca de 'La Barraca', que después de su 'Poeta en Nueva York' y de su viaje a Cuba, se puso al servicio de la República para llevar el teatro a los pueblos de forma itinerante y junto a él aquellas canciones que recopiló, arregló y dejó documentadas, en las que acompañó al piano a La Argentinita.

Es por ello que Mariola Membrives en su interpretación prioriza la sencillez y la cercanía y busca en Marc Ribot, que se autoproclamó 'cubano postizo' en su monumental homenaje al tresero Arsenio Rodríguez, lo que ella conoce como una "verdad vital que trasciende". Unas premisas a las que el músico Daniel García Diego le ha dado forma y discurso como productor artístico de la propuesta.

En consecuencia y para la discográfica, "estamos ante un disco único, una revisión contemporánea y actualizada de un legado que sigue vigente a cargo de una artista acostumbrada a los retos y enamorada de un sonido puro y eléctrico, que encuentra en un músico de tan diferente procedencia, generación y estética como es Marc Ribot, una conexión especial a través del pulso poético y musical de un genio universal".

MARIOLA MEMBRIVES

Mariola Membrives, cantante y actriz cordobesa, graduada con el título superior de cante flamenco y formada en el ámbito del jazz y la música contemporánea, publicó en 2014 su disco 'Llorona', que grabó a dúo con el contrabajista japonés de jazz Masa Kamaguchi, y después produjo la propuesta 'Omega 20.16', la primera revisión del mítico 'Omega' de Enrique Morente para quinteto de jazz y guitarra flamenca, que fue seleccionada en 2017 para el circuito Jazz en Ruta de la AIE.

Ha sido la voz flamenca de los espectáculos 'FreeBach212' de La Fura dels Baus y 'Federico García' de Pep Tosar, mientras que su dúo con el pianista gaditano Chano Domínguez inauguró el Festival Mas i Mas en el Teatre Grec de Barcelona en 2017, año en el que se estrena con la Orquestra Simfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya (OBC) y bajo la dirección de Josep Caballé interpreta 'El amor brujo' en l'Auditori de Barcelona.

En 2018 estrena 'Sed libera nos a malo' con la Piccola Orchestra Gagarin en el Festival Ciutat Flamenco de Barcelona, y su nueva propuesta de directo 'La Enamorada' se presenta en los festivales de Jazz Tánger, Tetuán, Madrid y Barcelona, y en el festival Intramuros de Jérez, entre otros.

MARC RIBOT Y DANIEL GARCÍA

Nacido en New Jersey (Estados Unidos) en 1954, Marc Ribot es uno de los guitarristas más respetados e inquietantes en el campo del jazz, el rock y la música improvisada. Sus inicios en el punk y en las bandas de garaje derivaron en la exploración de sonidos a través de las matrices del funk, el blues, el jazz, el son cubano, el 'klezmer', la cumbia, el 'free' y los sonidos afroperuanos y se erigió como uno de los adalides de la llamada 'downtown music' en la Nueva York de finales de los setenta como integrante de la banda Realtones.

Miembro de los Lounge Lizards de John Lurie, después de su participación en el disco 'Rain Dogs' de Tom Waits, se convertió en su colaborador habitual, y también ha sido guitarrista de cabecera de otros héroes del pop folk, como Allison Krauss, Robert Plant y Elvis Costello, además de artífice del trio Ceramic Dog y de proyectos como Cubanos Postizos o The Young Philadelphians, mientras que su compromiso ético y estético con la música y la realidad política y social del momento se trasluce en trabajos como su último disco, 'The Songs of Resistence'.

Por su parte, Daniel García Diego, pianista, compositor y productor musical, es el primer exponente del jazz nacional con su trío junto a Reiner Elizarde 'el Negrón' y Michael Olivera, con el que ha publicado los discos 'Alba' y 'Samsara', siendo también productor y arreglista de discos, como 'Obras son amores', del ex-Ketama Antonio Carmona, que fue nominado a mejor disco del año en los Grammy Latinos de 2017.