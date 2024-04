JAÉN, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, se ha mostrado confiada en que las lluvias caídas esta Semana Santa "ayuden" a un aforo de aceituna "más amplio" de cara a la próxima campaña y que los precios sean equilibrados porque así "se beneficia el consumo".

"Después de dos años que hemos tenido un aforo bastante corto, lo que todos esperamos, especialmente los agricultores es que haya un aforo más amplio y que dé más capacidad, más trabajo y más aceite", ha dicho la consejera que ha comparecido en rueda de prensa junto al alcalde de Jaén, Agustín González, tras la firma de un protocolo general en matera de infraestructuras hidráulicas.

Crespo ha señalado que hay que ver "cómo termina la primavera" en lo que respecta a golpes de calor y floración, pero "si todo nos acompaña, y estas lluvias nos han acompañado, la campaña y el aforo pueden ser más amplios que estos dos últimos años, que han sido bastante escasos".

Preguntada sobre si las lluvias pueden contribuir a una bajada de precios en el aceite de oliva, la consejera ha indicado que esta cuestión no responde a "una regla de tres" porque "hay muchos factores" que inciden en el precio.

No obstante, ha dicho que "si todo funciona, todo indica que puede haber una bajada" en el precio. Sobre este punto, ha señalado que espera que "no sea una bajada drástica" y que en último extremo sea "un buen precio" que permita a los olivareros cubrir costes y tener rentabilidad porque "ha habido etapas en las que hemos tenido un precio excesivamente bajo que no ha cubierto los gastos en las explotaciones y eso tampoco lo queremos para este sector".

Por todo ello, ha abogado por un equilibrio en el precio ya que esto "es bueno sobre todo para el consumo". "Yo creo que hay que intentar fomentar el consumo con una campaña amplia, tenemos que trabajar en ese fomento del consumo y a partir de ahí vamos a ver qué ocurre".