Crespo exige a Ribera que no "engañe" a los agricultores y "aclare" si está trabajando en el trasvase de Alqueva

SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha exigido a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que "aclare" a los agricultores onubenses si "realmente" va a apostar por el trasvase de agua de Alqueva, en Portugal, o si por el contrario "está engañando" al sector.

La titular del Agua ha respondido así a las declaraciones vertidas este jueves por la ministra en Sevilla, en el marco del encuentro organizado por la SER titulado 'Por el agua y las energías limpias', en el que ha sostenido --en relación al trasvase portugués-- que la Junta "si me lo planteó" pero "tengo la impresión de que es un desideratum que no termina de encajar con la realidad". "Formalmente ha sido rechazado por Portugal", donde la propuesta, según ha dicho, "ha causado estupor". "No tiene recorrido", ha apostillado, desvelando que apuntó al Gobierno andaluz la necesidad de "trabajar con rigor" y no en "una mala idea que acabaría contra un muro".

"Los agricultores se han quedado absolutamente asombrados después de que el secretario de Estado les haya dicho que están trabajando en la opción de Portugal, y que ahora Ribera diga que es una ocurrencia", ha aseverado Crespo.

Además, en relación a la situación que padecen los vecinos del Guadiato y Los Pedroches, en Córdoba, la consejera del ramo ha asegurado que la ministra "no está muy bien informada", ya que las obras de conexión de La Colada y Sierra Boyera "se paralizaron en 2009, y no en 2019".

Crespo también se ha referido a las desaladoras, recalcando que la Junta, ante la necesidad de agua en la Costa del Sol, "está trabajando por duplicar la de Marbella, que es competencia del Gobierno". "Lo tenemos que hacer desde el Gobierno andaluz porque no son muy diligentes en el Ejecutivo central", ha remarcado.

Por último, ha puesto de relieve que Ribera "debería estar apoyando al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que, en desesperación, está demandando medidas a la Unión Europea, pidiendo un fondo de solidaridad que Chipre y Rumanía han utilizado en cuestiones de catástrofes".

"Queremos saber si lo que viene a decir con sus desafortunadas declaraciones es que va a ayudar a Cataluña y no a Andalucía, que vive una catástrofe derivada del cambio climático", ha concluido.