Crespo, sobre la manifestación de agricultores en Sevilla: "Piden controles, claúsulas espejo y una rebaja fiscal"

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha subrayado este miércoles las reivindicaciones desde Andalucía del sector agrario, que pasan por "flexibilización, controles, cláusulas suelo y, en estos momentos, un rebaja fiscal".

Así lo ha señalado al ser preguntada por los periodistas sobre la manifestación convocada por las organizaciones Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias en el Puerto de Sevilla para reclamar con esta acción la puesta en marcha de un plan de choque que recoja medidas por parte de la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y la Unión Europea (UE).

Crespo ha insistido en que "lo que no puede admitir un agricultor es que, no teniendo rentabilidad ni competitividad en estos momentos, tenga una competencia desleal por otros productos que no tienen los mismos requisitos".

Así, ha reclamado al Gobierno central "muchos más inspectores" que permitan "no solamente hacer un muestreo de lo que viene sino realmente hacer un control exhausto" con el que se pueda garantizar que todos cumplen con "los mismos parámetros". En este punto, ha indicado que "el Ministerio debería de haber pedido las cláusulas espejo".

Los agricultores, según ha recordado la consejera, también demanda flexibilización "en un momento de sequía" porque hay determinadas especificaciones de sostenibilidad "imposibles" de cumplir como "hacer las cubiertas vegetales en el olivar". En este sentido, ha asegurado que la Junta llegó "al tope" de la flexibilización dentro de sus "posibilidades autonómicas", hasta el punto de que "el Ministerio nos mandó una carta advirtiéndonos de que quizás nos estuviéramos pasando", aunque "ahora se ha demostrado que no".

Y en cuanto a la rebaja fiscal, Crespo ha añadido que Andalucía ha enviado una propuesta estudiada por "todos los técnicos de las oficinas comarcales agrarias (OCA) de la Junta de Andalucía".

No obstante, ha agradecido las flexibilizaciones que ha presentado la Comisión Europea, aunque le hubieran gustado que "fuesen más lejos". "Están sobre la mesa y agradecemos ese gesto importante. Ahora estamos esperando a que mueva ficha el Gobierno de España", ha explicado.

Por su parte, el Gobierno andaluz está poniendo a disposición de los agricultores sus posibilidades hídricas y, en el cuarto decreto de sequía, ha incluido las conexiones con aguas regeneradas. "Todo lo que podamos hacer desde Andalucía saben ellos que lo estamos haciendo", ha subrayado.