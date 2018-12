Críticos piden que la dirección de IU-CA asuma responsabilidades tras 2D y no repetir la confluencia en las municipales

Actualizado 13/12/2018 19:07:38 CET

SEVILLA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

José Luis Pérez Tapias, candidato alternativo a la Coordinación General de IULV-CA en la última Asamblea de la federación de izquierdas y cabeza visible del sector crítico, ha reclamado a la dirección de IULV-CA que asuma responsabilidades tras el "fracaso" en las elecciones del 2 de diciembre, así como también que no se repita la confluencia de cara a las próximas municipales.

Ésta será la posición que Pérez Tapias traslade a la Coordinadora Andaluza de IULV-CA que se reunirá el próximo domingo para analizar los resultados de las elecciones andaluzas, en las que Adelante Andalucía, --coalición en la que se integraban Podemos e IULV-CA--, ha logrado 17 escaños, tres menos de los que sumaban ambas organizaciones durante la pasada legislatura.

En declaraciones a Europa Press, Pérez Tapias ha dicho que estos resultados solo pueden valorarse como "un fracaso" porque no se han conseguido ninguno de los objetivos marcados, tanto a nivel electoral como político. En clave electoral, "no se han aumentado diputados, sino que se han perdido tres y se han obtenido 300.000 votos menos".

"Se demuestra por segunda vez que la confluencia no suma, sino que resta", ha advertido Pérez Tapias, para quien además, no se ha conseguido sumar apoyos de antiguos votantes del PSOE porque "no se ha ofrecido una alternativa atractiva de izquierdas".

En clave política, según ha defendido, no se ha logrado el objetivo de frenar a la derecha, que "entra con fuerza" en el nuevo Parlamento y tiene "bastantes opciones de gobernar". "No hemos conseguido presentarnos como alternativa de cambio y de gobierno, y vamos a ser bastante poco determinantes como oposición", ha añadido.

En su opinión, se ha llegado a este punto fruto de una "estrategia de subordinación de IULV-CA a Podemos" que invisibiliza a la organización, y que ha sido denunciada de manera reiterada desde junio de 2016 por un sector de la formación de izquierdas.

En estos dos años y medio, según ha afirmado Pérez Tapias, se ha producido una "desafección" de la militancia de IULV-CA, que ha llevado a la pérdida de militantes y a la "desmovilización" en la reciente campaña electoral.

Por todo ello, el sector crítico de la federación de izquierdas va a pedir responsabilidades a la dirección andaluza, recordando que el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, estableció en 20 escaños el suelo de la confluencia y finalmente se ha quedado en 17. En la pasada legislatura, Podemos tenía 15 diputados frente a los 5 de IU.

LA HOJA DE RUTA: "SUPERAR A IU"

Para Pérez Tapias, visto el "fracaso" en el 2D supone "un absoluto error" querer imponer a las asambleas locales la confluencia, una cuestión que, según ha indicado, "está sellada a sangre y fuego" en Andalucía, pese a que el líder de IU, Alberto Garzón, se comprometió a que cualquier asamblea local podría presentarse con las siglas de IU.

Para el representante del sector crítico de IULV-CA, el empeño en mantener la confluencia pese a los malos resultados electorales se debe a la existencia de una "hoja de ruta" trazada en Andalucía que supone "superar a IULV-CA y construir un nuevo sujeto político".

"En esta fase se ha construido un nuevo sujeto electoral y cuando se constituya el nuevo Parlamento tendremos un nuevo sujeto institucional, que terminará con un nuevo sujeto orgánico", ha avisado Pérez Tapias, para quien en ese momento "IULV-CA desaparecerá aunque no se haya disuelto".

Y es que, según ha apuntado, IULV-CA dejará de ser visible en el Parlamento, dado que el grupo será de Adelante Andalucía, y la organización también tendrá menos recursos. "Si en las municipales ocurre lo mismo, eso llevará a que nunca más nos volvamos a presentar a unas elecciones como IU porque las c.osas son irreversibles", ha zanjado.