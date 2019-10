Cs: PSOE-A pone "trabas" a que Susana Díaz comparezca en la comisión de la Faffe al negarse a "recoger" la notificación

Actualizado 30/10/2019 12:51:55 CET

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha denunciado este miércoles que el PSOE-A está poniendo "trabas y palos en las ruedas" para que se produzca, la próxima semana, la comparecencia de la expresidenta de la Junta de Andalucía y actual presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Susana Díaz, en la comisión de investigación de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), al negarse a "recoger" la notificación en la que se le cita para que comparezca.

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los periodistas, la representante de Ciudadanos en la comisión de investigación, Teresa Pardo, quien ha denunciado que el secretario general del Grupo Socialista, Rodrigo Sánchez Haro, ha "dado instrucción de que no se recoja" dicha notificación, de manera que se están poniendo "trabas desde el minuto uno para que no se esclarezca" lo ocurrido. Ha mostrado además su sorpresa por que el argumento que se dé para no recoger esa notificación sea que el Parlamento "no es un centro de trabajo".

Pardo ha indicado que ella es la secretaria general del Grupo de Ciudadanos y que si se recibe una notificación para un compañero, ya se encargaría de que le llegara, de manera que a mostrado su incomprensión ante la actitud del secretario general del Grupo Socialista, que "ningún andaluz puede comprender".

En cualquier caso, ha querido dejar claro que Susana Díaz va a tener que venir a comparecer a la comisión de la Faffe, porque así se ha aprobado y además "se lo debe a los andaluces", para "dar explicaciones de qué pasó con ese dinero público y por qué acabó en los prostíbulos". "Nosotros no vamos a cejar en nuestro trabajo para que se sepa qué pasó con ese dinero público", ha recalcado.

Según ha detallado, las comparecencias en la comisión se desarrollarán por la mañana y por la tarde y el calendario aprobado establece que los expresidentes de la Junta Susana Díaz, José Antonio Griñán y Manuel Chaves comparecerían el jueves 7 de noviembre, así como la exconsejera de Hacienda y actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, mientras que el día 8 lo harían el dueño del prostíbulo Don Angelo, José Ruiz García, y los exconsejeros de Empleo Antonio Ramírez de Arellano, Javier Carnero y José Sánchez Maldonado.

Pardo ha manifestado que Manuel Chaves ha recogido ya personalmente la notificación para su comparecencia, así como el dueño de Don Angelo, mientras que José Antonio Griñán ha constado como ausente en el momento de su entrega. En cuanto a Montero, ha apuntado que la notificación se ha remitido al Ministerio de Hacienda.