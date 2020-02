Cs afea a Sánchez que sea "leal al independentismo" y no a los andaluces ni a la Junta de Moreno que "respeta la ley"

Publicado 04/02/2020 13:51:30 CET

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Sergio Romero, ha acusado este martes al presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, de ser "desleal con los andaluces" y de haber preferido "ser leal al independentismo, al populismo y a los nacionalistas", y no al Ejecutivo andaluz de PP-A y Cs que preside Juanma Moreno, que "está haciendo las cosas bien, respetando la ley y demostrando con hechos que se puede gobernar Andalucía de otra forma".

A preguntas de los periodistas en una atención a medios en el Parlamento tras registrar una proposición no de ley (PNL) sobre dependencia, el portavoz de Cs ha insistido en criticar que Pedro Sánchez "prefiere recibir a (Quim) Torra --el presidente de la Generalitat de Cataluña--, como lo va a hacer en los próximos días, y no al presidente de la Junta" de Andalucía, que encabeza "un Gobierno que está haciendo las cosas bien" y "respetando la ley".

Al hilo, ha emplazado a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "y al resto de la oposición" en Andalucía, a "que sea valiente, que defienda los intereses a los andaluces y que le digamos todos a una a Sánchez que no podemos pagar los andaluces el pato por haber perdido las elecciones el 2 de diciembre" de 2018, "o porque Andalucía esté haciendo las cosas mejor de lo que lo hacía el PSOE cuando gobernaba esta tierra".

El representante de Cs ha remarcado que los andaluces "necesitamos 4.000 millones de euros que nos corresponden por ley de financiación autonómica", así como "los 537 millones de IVA" que reclama la Junta y que el Gobierno central "no nos está dando".

De igual modo, "necesitamos que (el Gobierno) nos siga aportando la ayuda para atender a los menores extranjeros no acompañados ('menas') para que podamos darles el servicio que merecen", y un "pacto nacional por la dependencia", según ha continuado Romero, quien ha pedido "responsabilidad, altura política" al presidente del Gobierno y "que de verdad mire por los andaluces, y que no paguemos 8,5 millones de personas el precio de haber perdido unas elecciones o de hacer las cosas bien, cosa que no hacían ellos antes", según ha zanjado en alusión a los socialistas.