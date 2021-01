Cs celebra el pago de los primeros 11 millones a pymes en Andalucía "para afrontar la pandemia con mas garantía"

SEVILLA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) y portavoz de la Comisión de Transformación Económica, Fran Carrillo, ha elogiado este jueves el inicio del pago de los primeros once millones de euros en ayudas para pymes comerciales y artesanas impulsado por la Consejería de Empleo.

"Las pymes generan empleo en Andalucía, y es a su vez uno de los sectores más afectados por la pandemia. En Ciudadanos sabemos que el pequeño y mediano comercio crea empleo y facilita el tejido empresarial, por ello, hemos creado una línea de ayudas por valor de 11,02 millones de euros", ha manifestado el parlamentario andaluz en una nota.

En este sentido, Carrillo ha asegurado que esta primera inyección permitirá dotarlas de liquidez, "en un momento en el que lo necesitan, porque sin pymes no hay empleo, no hay futuro y no hay Andalucía", ha apuntado.

Asimismo, el portavoz adjunto del grupo parlamentario de Cs ha explicado que la Consejería de Empleo, liderada por la formación naranja, ha puesto a disposición de las pymes cuatro modalidades de incentivos, las cuales están orientadas a "transformarlas digitalmente, modernizar sus estructuras, expandir su actividad comercial, y, por último, facilitar el relevo generacional".

Por otra parte, el diputado de Cs ha destacado que, además, también se ha contemplado "una dotación de 2,5 millones de euros destinada al impulso del asociacionismo comercial y centros comerciales abiertos". Al mismo tiempo, el parlamentario andaluz ha anunciado que en 2021 el Gobierno andaluz creará un bono comercial con el fin de incentivar las compras en el pequeño comercio, y "serán gestionados por las asociaciones promotoras de los Centros Comerciales Abiertos y asociaciones artesanas", ha matizado.

Para finalizar, ha incidido en la necesidad de prestar ayuda a las pymes comerciales y artesanas, y ha asegurado que se trata de "una obligación por parte del Gobierno andaluz de Cs". "Esa liquidez servirá para afrontar la pandemia con más garantía y más seguridad. Necesitamos que haya empleo y que haya pymes, y Ciudadanos estará con las pymes en estos momentos tan duros", ha zanjado el portavoz adjunto de la formación naranja.