Cs critica que el Gobierno "no haya consensuado" con las CCAA el plan de desconfinamiento, que es "caótico"

SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero, ha criticado este miércoles que el Gobierno central "no haya consensuado con las comunidades" el plan de desconfinamiento, que ha calificado de "caótico".

En este sentido, Romero ha señalado que ha sucedido lo que desde su partido ya venían avisando y es que "desafortunadamente las comunidades y los líderes de los partidos políticos hemos conocido por televisión cual era el plan del Gobierno central". Además, ha reprochado que "no haya aceptado una sola propuesta de nadie para elaborar la desescalada".

Asimismo, Romero ha asegurado que el Gobierno central presentó este pasado martes un plan de desconfinamiento "absolutamente caótico", al tiempo que ha explicado que "no solo ya porque no tengamos suficientes mascarillas ni suficientes test para garantizar la seguridad de la ciudadanía y para no dar pasos en falso, sino porque este plan está lleno de dudas y de contradicciones, es un sinsentido".

El portavoz parlamentario de Ciudadanos ha asegurado que "todos los españoles que nos sentíamos desamparados, perdidos y confundidos, ahora lo estamos mucho más, por la falta de liderazgo, de claridad, de gestión y de control de un presidente del gobierno que no le ha tendido la mano nunca a nadie, y que está demostrando que solamente sabe improvisar".

Por último, Romero ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva a nuestro país "hacia la deriva" porque "tristemente España a día de hoy no solamente no tiene un gran pacto todavía por la reconstrucción de nuestro país, sino que nos encontramos con que España no tiene rumbo y que los españoles se sienten inseguros con este Gobierno central", ha puntualizado el dirigente naranja.