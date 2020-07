Cs espera que el Gobierno central destine a Andalucía "lo que necesita y merece" tras el acuerdo sobre fondos europeos

SEVILLA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha confiado este martes en que el Gobierno central destine a Andalucía "lo que necesita y merece" tras el acuerdo que los líderes europeos han cerrado sobre el fondo de recuperación de la UE para paliar las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

En un comunicado, el portavoz adjunto del Grupo Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Fran Carrillo, ha defendido que "Andalucía es parte de España y parte de Europa, y, por ello, el Gobierno central tiene que dar a esta comunidad "lo que necesita y merece".

Ha criticado que el Gobierno de España todavía "no haya pagado a Andalucía lo que le corresponde, ni los 430 millones destinados a políticas de empleo ni los 560 millones del IVA pendiente de 2017 ni tampoco la parte proporcional de los 16.000 millones de euros que Pedro Sánchez prometió a las comunidades autónomas".

"Son más de 1.000 millones de euros", ha dicho Carrillo, quien ha planteado cómo pretende el Gobierno central "que salgamos de la crisis sin ese dinero y sin esos recursos".

Ha destacado la necesaria colaboración del Gobierno central para salir de la crisis, y ha reclamado que dé a Andalucía lo que "necesita y merece" ahora que va a venir dinero de Europa a España, porque "esos recursos se necesitan para salvar vidas, proteger empleos y reactivar la economía".

Ha advertido de que si no llega el dinero necesario, se lo van a recordar a los andaluces: "Que el PSOE no quiere colaborar ni ayudar y que prefiere una Andalucía atrasada y parada, que es la que dejaron, y no una Andalucía moderna, avanzada y preparada, que es la que quiere Ciudadanos".

Por otra parte, Carrillo ha defendido que las consejerías en el Gobierno andaluz que están en manos de Ciudadanos "están afrontando solas la crisis, en Educación, en Empleo, en Economía, en Igualdad y en Turismo".

"Se están facilitando las inversiones empresariales; no se está dejando a nadie atrás en educación y se está aumentando el cuerpo docente, protegiendo los empleos y salvando otros; haciendo que se paguen los ERTE y ayudando con la cuota de autónomos; ayudando también a los colectivos desfavorecidos, y protegiendo y reactivando un sector tan importante como es el turismo", ha señalado el parlamentario andaluz.