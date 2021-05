Cs-Jaén pedirá el apoyo del pleno de Diputación para reclamar el "cese de la sangría" de Correos en la provincia

JAÉN, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos pedirá el apoyo del pleno de la Diputación de Jaén para reclamar al Gobierno que "cese la sangría de recortes" en el servicio de Correos de la provincia, se han "perdido 200 puestos de trabajo en los últimos dos años".

Así lo ha indicado este lunes el portavoz de Cs en la Administración provincial, Ildefonso Ruiz, quien ha explicado que han recogido las demandas de las diferentes organizaciones sindicales de la citada empresa postal para presentar una moción que se debatirá en la sesión plenaria de este martes.

"Buscaremos la unanimidad de todos los grupos para pedir al Gobierno de Sánchez que cese de una vez por todas la sangría a la que se está viendo sometido este servicio fundamental y que, en el caso de la provincia de Jaén, ha supuesto la pérdida de 200 puestos de trabajo en los últimos dos años", ha afirmado.

Ruiz ha asegurado que el servicio de Correos "es básico para evitar la despoblación de las zonas rurales" del territorio jiennense y, pese a ello, "está sufriendo un desmantelamiento progresivo", por el que no solo está perdiendo calidad, sino que contribuye además a la pérdida de población.

"Como diputado provincial y como profesional del servicio de Correos, al que me dedico desde hace casi 20 años, sé que éste no es un problema nuevo, y la pandemia no ha contribuido, ni mucho menos, a mejorarlo", ha manifestado el diputado provincial de la formación naranja.

Ha hecho hincapié en que "en municipios muy pequeños, aislados y con una población formada básicamente por personas mayores, el enlace con el cartero es fundamental". Sobre todo, según ha añadido, si se tiene en cuenta que Wotros servicios básicos, como la telefonía móvil o Internet, apenas llegan".

"Pedimos al Gobierno de Sánchez que, de una vez por todas, se financie adecuadamente el servicio postal universal y que se ponga en marcha un plan estratégico de Correos que permita que el correo, un derecho protegido de los ciudadanos, se mantenga en los estándares de calidad que la propia ley exige".

El portavoz de Cs en la Diputación jiennense ha defendido que "esta es una lucha que no entiende de siglas políticas", por lo que ha dicho esperar poder conseguir el apoyo de todos los grupos".