Cs pide en el Congreso suspender la cuota a autónomos durante el estado de alarma por coronavirus

SEVILLA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado andaluz de Cs en el Congreso Guillermo Díaz ha registrado una Proposición no de ley (PNL) para su debate en el Congreso de los Diputados que incluye la suspensión de cuotas mientras dure el estado de alarma, una línea de financiación de coste cero para los pagos de costes fijos, o que la Seguridad Social se haga cargo de las cuotas de aquellos autónomos que estén de baja por el Covid-19.

"Ciudadanos nunca va a dejar tirados a los autónomos, no nos olvidamos de ellos", ha destacado el diputado de Cs por Málaga que ha anunciado la inminente aprobación de un paquete de medidas en Andalucía dirigidas al colectivo para superar los efectos económicos del coronavirus.

"En los gobiernos donde está Ciudadanos apoyamos a los autónomos; lo hemos hecho en Madrid de forma importante y esta semana el Gobierno de Andalucía aprobará un paquete de medidas para ayudar a los autónomos andaluces de forma directa", ha asegurado el diputado, que este pasado lunes registró en el Congreso una PNL para que el Gobierno central amplíe la cobertura y las ayudas a los autónomos.

Díaz ha recordado que los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, constituyen la mayor parte del tejido empresarial, sostienen millones de empleos, "y son además la red que mantiene activa nuestra economía" y ha asegurado que pese a estar sufriendo de forma directa la crisis sobrevenida de la alerta sanitaria, el Gobierno de España "ha adoptado medidas francamente insuficientes" en materia de protección hacia este colectivo. "No es de recibo que el Gobierno que se olvide de los autónomos en este momento o que las medidas no sean de la eficiencia suficiente como para salvar su actividad", ha precisado el diputado andaluz.

En este sentido, ha asegurado que "el Gobierno de Sánchez debe rectificar y ampliar la cobertura que ofrece ahora mismo a los autónomos" y ha reiterado que la actitud de Ciudadanos es la de "tender la mano y colaborar" para cambiar esa dinámica. En esta línea se enmarca la Proposición No de Ley presentada por la formación naranja en el Congreso que recoge una serie de propuestas al Gobierno "que mejoren la gestión de esta crisis sanitaria, y después económica".

La Proposición pide la suspensión de la cuota de autónomos, "ya que no tiene sentido que sigan pagando durante este periodo que no tienen actividad", así como la devolución de la cuota de marzo en caso de haber sido abonada. "El esfuerzo que se les exige es excesivo y los autónomos no pueden hacer frente a gastos si no hay ingresos", ha dicho Díaz.

También propone que los autónomos puedan acogerse a los supuestos contemplados para la prestación extraordinaria, como en el caso de los que se encuentren de baja por el Covid-19, los que tengan familiares a su cargo o los que hayan visto reducidos sus ingresos en más de un 30 por ciento en este periodo. Además, Ciudadanos propone que la Seguridad Social pague las cuotas en el caso de las bajas, así como una línea de financiación a coste cero para hacer frente a los gastos de este periodo como alquileres, seguros o luz.