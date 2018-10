Cs pedirá que comparezca Carnero sobre la tarjeta de la Faffe antes de decidir sobre la comisión de investigación

Actualizado 12/07/2018 12:25:15 CET

LEBRIJA (SEVILLA), 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz del Grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha manifestado este jueves que solicitarán la comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ante la Diputación Permanente de la Cámara autonómica para que dé explicaciones sobre las últimas informaciones acerca del uso de la tarjeta de crédito en la extinta Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) y que si no les convencen esas explicaciones, apoyarán la creación de la comisión de investigación que el PP-A va a solicitar.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a la localidad sevillana de Lebrija, Marín ha querido dejar claro que Cs siempre pide explicaciones antes de tomar decisiones, "que es lo que hay que hacer".

Ha explicado que el planteamiento de su formación ante ese caso será, porque no cabe otras posibilidad con los tiempos en los que nos encontramos, solicitar una comparecencia del consejero de Empleo en la Diputación Permanente del Parlamento, que se pondrá en marcha a partir del próximo jueves, tras el último Pleno del periodo de sesiones.

"Si en esa comparecencia no nos convence, no tendremos absolutamente ningún problema en abrir cuantas comisiones de investigación sean necesarias para aclarar qué ha sucedido con el dinero que es de todos los andaluces y que algunos no se pueden gastar en lo que presuntamente parece que se lo han gastado", ha dicho Marín en relación con el gasto detectado de casi 15.000 euros en un club de alterne.

Ha confiado en que Javier Carnero aclare todas aquellas cuestiones que parece que no aclaró en la comparecencia que hizo en la Cámara el pasado mes de junio y ha insistido en que si a Cs no le convencen sus explicaciones, "apoyaremos la comisión de investigación del PP-A". "Pero primero hay que escuchar antes de decidir si alguien es culpable o no, porque eso es lo razonable, lo coherente y lo serio", según ha apuntado Juan Marín.

Ha lamentado además que con este caso se esté volviendo a ver que PSOE-A y PP-A están "todo el día en la confrontación y no realmente en intentar resolver y aclarar qué es lo que sucede con casos como este".

Marín ha insistido en que Cs siempre ha actuado de la misma manera, lo que se llama "coherencia en política y a eso no están acostumbrados ni PSOE-A ni PP-A".

De otro lado, preguntado sobre el hecho de que el presidente de Cs, Albert Rivera, afirmara ayer en Sevilla que "no va a haber un pacto" entre su partido y el PSOE-A si hay una "sentencia condenatoria" en el caso de los ERE y los socialistas "no asumen responsabilidades en el seno de su partido", Marín ha manifestado que el líder nacional de su partido dijo lo que se ha dicho desde Cs Andalucía en otras ocasiones, que "si finalmente hay una sentencia en el caso ERE que afecta al PSOE-A o a dirigentes de ese partido, mientras no asuman esas responsabilidades y se elimine esa situación, Cs no se sentaría para hablar de "nada de futuro" con el PSOE-A ni tampoco con cualquier formación afectada por la corrupción.

"La corrupción y Ciudadanos son incompatibles", ha indicado Marín, quien ha señalado que para su formación la regeneración pasa por que los corruptos sean eliminados de la vida pública.