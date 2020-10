Cs pide colaboración con las nuevas medidas frente al Covid: "Sin salud no hay economía, y sin economía no hay futuro"

SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Ciudadanos (Cs) y portavoz de la Comisión de Salud, Emiliano Pozuelo, ha apelado a la colaboración y a la responsabilidad de todos para cumplir con las nuevas medidas decretadas por la Junta de Andalucía para combatir la pandemia. "Es necesaria la colaboración de todos nosotros para dejar atrás esta situación. Para volver a demostrar que los andaluces somos un ejemplo de responsabilidad y compromiso, cumpliendo con las nuevas medidas", ha manifestado antes de señalar que "sin salud no hay economía, y sin economía no hay futuro".

En una nota de prensa, Pozuelo ha informado de que los contagios que hoy existen en Andalucía "son similares a los que teníamos en el mes de abril cuando nos encontrábamos en el pico de la pandemia en esa primera ola". Al mismo tiempo, ha destacado que el cierre perimetral de Andalucía, de las provincias de Sevilla, Jaén y Granada, y de 448 municipios, a partir de esta noche, "supone un esfuerzo extraordinario, son medidas excepcionales ante una situación excepcional".

En este sentido, el parlamentario andaluz ha valorado el esfuerzo realizado por el Gobierno andaluz en la gestión sanitaria, "centramos todos nuestros recursos y energías en la gestión de la pandemia, reforzando las plantillas de profesionales sanitarios, poniendo en marcha 700 obras sanitarias o comprando cinco millones de test de última generación".

Asimismo, el portavoz de la Comisión de Salud ha valorado el nuevo paquete por valor de 50 millones de euros que se suma a la partida de 117 millones para hacer frente a la pandemia. "Se suman 50 millones más para seguir acometiendo mejorar en las infraestructuras sanitarias", ha matizado.

Por último, Pozuelo ha recordado que el Gobierno andaluz del PP-A y Cs dejó claro que "lo primero era defender y proteger la salud de los andaluces, y ahí no nos va a temblar el pulso", porque "sin salud no hay economía, y sin economía no hay futuro; es un binomio en el cual estamos trabajando sin descanso para que los andaluces tengan un futuro saludable", ha zanjado.