Cs pide el apoyo del Parlamento al "feminismo liberal" para lograr la igualdad "real" entre hombres y mujeres

Actualizado 05/03/2019 13:43:51 CET

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Mónica Moreno, y la diputada Teresa Pardo han comparecido este martes para informar sobre la presentación de una Proposición no de Ley (PNL) relativa al 8M y que tiene como objetivo "hacer real y efectiva" la igualdad entre hombres y mujeres y seguir avanzando en pro de un "feminismo liberal". "Desde el feminismo liberal se han realizado muchísimos avances y tenemos una deuda impagable con aquellas mujeres que nos precedieron para conseguir la igualdad real y efectiva, pero queda mucho por hacer", ha señalado Pardo.

La iniciativa, según ha explicado las parlamentarias de Ciudadanos, consta de diez puntos entre los que destaca la petición de promover cuestiones como la conciliación "real y efectiva" en el cuidado de los hijos, la educación temprana sobre igualdad, la eliminación del techo de cristal, el final de la brecha salarial o dar facilidades para que la mujer se introduzca en el mercado laboral y aumente también el número de mujeres que ponen en marcha negocios. Además, han explicado que el "feminismo liberal" es ese que permite "elegir" a las mujeres.

Según han aclarado, para Ciudadanos no es relevante que la petición no entre en el orden del día del pleno del Parlamento andaluz que coincide con la semana del 8M porque para el partido naranja el día 8 es "símbolo" de la lucha feminista, pero se debe trabajar en esta lucha "todos" los demás días. Con todo, las parlamentarias han asegurado que seguirán desde todas las instituciones "luchando por equiparar porque esa igualdad real y efectiva exista" cada día.

La portavoz adjunta ha explicado, en una rueda de prensa, que para su partido "no va a existir nunca la igualdad si no hay libertad" y en una igualdad inclusiva "no se puede dejar atrás al 50 por ciento de la población". "Me niego a estigmatizar a hombre por el hecho de ser hombre", ha señalado Pardo, quien ha indicado que la igualdad no puede surgir de la "patrimonialización" ni debe ser "ninguna bandera de ideología política", sino que debe ser un "compromiso" de toda la sociedad. Por esto último, espera que "no existan colores ni distinciones políticas" para seguir luchando por la "igualdad real y efectiva".

Según ha aseverado Pardo, se "niega" a que le llamen "portavoza" si esos titulares "no van a ir acompañados de políticas efectivas" para la igualdad como las de corresponsabilidad que permitan a las mujeres "no tener que escoger entre su carrera profesional y su familia". "Para nosotros, desde el feminismo liberal, la base es la educación", ha dicho la parlamentaria, quien ha añadido que es una "responsabilidad esencial" educar en los valores de igualdad y de equidad para que las generaciones futuras "repelen cualquier tipo de acto desigualitario".

Mónica Moreno ha resaltado que en el poco tiempo que lleva Ciudadanos en las instituciones "ha conseguido mucho más" por reducir la desigualdad entre hombres y mujeres y por eliminar la brecha salarial que otros partidos. En este sentido, ha puesto el ejemplo de que su partido la logrado incluir en los Presupuestos Generales del Estado de los dos últimos años el aumento de los permisos de paternidad con el objetivo de "promover la corresponsabilidad" de los progenitores.

Ciudadanos también ha apostado, según ha continuado, por la educación gratuita de cero a tres años para la "igualdad de oportunidades de todos los niños" a desarrollar las habilidades cognitivas desde el primer momento y para facilitar la "conciliación real y efectiva" en el ámbito personal, profesional y familiar de todas las personas, evitando que las mujeres "tengan que elegir" entre su actividad profesional o su familia.

Igualmente, ha atribuido a Ciudadanos el "impulso" para lograr el Pacto de Estado contra la violencia de género, un pacto al que ha lamentado que no se uniese Podemos que se está encargando de "patrimonializar temas tan sensibles como la defensa de las mujeres". "Ese no es el feminismo que esperamos las mujeres del siglo XXI", ha sentenciado Moreno, quien ha subrayado que "medidas como llamarnos portavozas" no son las que comulgan con el "liberalismo de las mujeres de hoy".

Con todo, las parlamentarias de Ciudadanos han manifestado que esperan que "todos" los partidos apoyen su iniciativa para que "se acabe de una vez con la desigualdad" entre hombres y mujeres independientemente del color político porque trata cuestiones que "afectan a toda la sociedad".

Además, preguntadas por si secundarán la huelga convocada el próximo viernes con motivo del 8M, Moreno ha afirmado que su formación "respeta" dicha convocatoria y el derecho a secundar la misma y a participar en las manifestaciones pero ella "seguirá trabajando" en su "día a día" porque eso es "síntoma de igualdad". Pardo, por sus parte, ha señalado que estará en todos los actos institucionales ese día y acudirá a la manifestación, pero considera que es "más útil" en las administraciones y trabajará ese día.