Cs recrimina que no aparezca "ni una aceituna" en el vídeo de la campaña 'Andalucía, paisajes con sabor'

Publicado 20/09/2018 13:47:49 CET

JAÉN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos (Cs) Jaén, Raquel Morales, ha recriminado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que no aparezca "ni una aceituna ni una mención al aceite de oliva, base de toda receta andaluza y fuente de salud, ni un fotograma sobre el paisaje de nuestro olivar " en el vídeo de la campaña promocional 'Andalucía, paisajes con sabor'

Morales ha tachado en un comunicado de "auténtica vergüenza" cómo la Junta de Andalucía "vuelve a pasar olímpicamente de nuestra provincia". Se trata, según Morales, del "enésimo ninguneo" que la presidenta de la Junta realiza a la provincia de Jaén.

"Estamos hartos de que la Junta de Andalucía ignore sistemáticamente a nuestra provincia. Es indignante que la señora Díaz nos ningunee incluso cuando el PSOE parece estar ya de campaña electoral, ya es que ni disimulan" ha lamentado.

Esta campaña promocional, enfocada a los 650.000 turistas que anualmente visitan Andalucía con la gastronomía como principal motivación, ha supuesto una inversión de 270.000 euros, "de los que ni Jaén ni los jiennenses nos vamos a ver beneficiados, siendo probablemente la provincia que más necesita un empujón".

Para la portavoz de la formación naranja, "lo más triste es que nos tienen acostumbrados a esto" y evidencia "cómo desde la Junta de Andalucía se ignora sistemáticamente a las provincias orientales y a Jaén en particular", ya que siete de las diez rutas gastronómicas presentadas se concentran solamente en las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. Mientras que Jaén y Almería quedan excluidas.

Morales ha apuntado que los jiennenses "no tenemos que conformarnos" porque "que este gobierno haya ignorado a los jiennenses durante casi 40 años no quiere decir que llevemos el fracaso en el AND". Morales ha finalizado incidiendo en que Jaén es "una tierra rica en cultura, paisajes, gastronomía y gentes y necesitamos dirigentes que crean en ello y que estén a la altura".