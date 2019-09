Cs reprocha al anterior gobierno de la Junta "no ejecutar ni el 2%" de presupuesos para políticas de violencia de género

Publicado 20/09/2019 11:24:34 CET

SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Andalucía, Mónica Moreno, ha reprochado al gobierno anterior de la Junta que ejecutase "tan solo 200.000 euros de los más de 15,2 millones de euros presupuestados para políticas de violencia de género en 2018".

"Ni un dos por ciento se materializó en algo tan necesario como acabar con la lacra de la violencia de género. El gobierno de Susana Díaz no supo o no quiso gestionar ese dinero, pero sí prefirieron hacer más ideología que política real. En Ciudadanos pensamos que el presupuesto es algo que hay que ejecutar porque si no, la ayuda no llega, y las palabras no curan", ha dicho Moreno en una nota.

Por ello, la parlamentaria naranja ha preguntado a la consejera de Empleo, Rocío Blanco, sobre si las políticas de empleo se van a desarrollar en relación a la ejecución del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en la partida destinada a conocer y diagnosticar las circunstancias especiales de empleabilidad de las víctimas de violencia de género, a crear itinerarios especiales de empleo y a sensibilizar a los técnicos.

"Estamos muy satisfechos con la respuesta de la consejera de Empleo, quien nos ha adelantado que ya se están ultimando los trámites administrativos para la financiación del 'Proyecto Acércate'", ha asegurado Moreno, refiriéndose a esta iniciativa presentada el pasado mes de julio por Cruz Roja Española en el marco del citado Pacto de Estado y que el nuevo Gobierno del cambio respaldará con una inversión de 2.121.109 euros para contribuir a mejorar el posicionamiento laboral de las víctimas.

"Este trabajo ya lleva dos años de retraso por culpa del anterior gobierno. Desde Ciudadanos apoyaremos todas las iniciativas que ayuden a acabar con esta lacra y a luchar contra la desigualdad en el acceso al empleo", ha concluido Moreno.