Cs valora aprobación de su iniciativa en el Parlamento para incorporar desfibriladores en los vehículos policiales

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha valorado este jueves que la Comisión de la Presidencia del Parlamento andaluz haya aprobado por unanimidad su proposición no de ley para que los coches de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Adscrita cuenten con un DESA (Desfibrilador Externo Semiautomático).

"Su uso en los 3 primeros minutos después de una parada cardiaca aumenta la supervivencia en un 73%. Teniendo en cuenta que una ambulancia tarda una media de 13 minutos en llegar, la incorporación de desfibriladores en los coches patrulla cobra una especial importancia", según ha manifestado la portavoz de Cs en la Comisión de la Presidencia, Mar Hormigo.

Según una nota de Cs, Hormigo ha informado de que en España se producen casi 30 mil paradas cardiacas al año, y por demografía "1 de cada 5 se producen en Andalucía", y ha lamentado que no se haya puesto solución a esta situación antes. Ha afirmado que no comprende "cómo se ha tenido que esperar a 2021 para sacar esta iniciativa adelante, y ha tenido que llegar Ciudadanos para ponerla sobre la mesa".

Hormigo ha destacado la importancia de "dotar a nuestros policías de equipos de reanimación y también darles formación", por ser vital para salvar vidas, y ha añadido que esos equipos "cuentan con un manejo sencillo". "Garantizar que cada vehículo tenga un desfibrilador no es un gasto, es una inversión, y aún más, es una obligación", ha incidido la diputada de Cs.

"Instamos al Consejo de Gobierno para que inste al Gobierno central a que elabore una norma estatal que armonice en toda España la obligatoriedad de la instalación de Desfibriladores Externos Semiautomáticos en lugares públicos y privados, así como en los coches patrullas de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Adscrita. Además, de dotar de formación a los agentes policiales en resucitación cardiopulmonar (RCP), Soporte Vital Básico y desfibrilación semiautomática", ha manifestado Hormigo.

La parlamentaria de Cs ha señalado que esta iniciativa surgió después de escuchar las demandas de diferentes sindicatos policiales. "Jupol, Jucil y Jusapol Málaga nos han manifestado su frustración ante esta situación, y lamentan que no pueden hacer nada porque no cuentan con los mecanismos suficientes. Se trata de una demanda que lleva años esperando, por ello, consideramos que no debemos escatimar en recursos", ha concluido la diputada de Cs.