Cs ve "populista" la propuesta de Vox para reducir a la mitad las subvenciones que reciben los partidos

Publicado 13/03/2019 13:11:46 CET

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) ha considerado este miércoles que la propuesta que ha planteado Vox para reducir a la mitad las subvenciones que reciben los partidos políticos del Parlamento por la representación parlamentaria que obtienen tras las elecciones es "populista".

Así lo ha dicho en rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, el portavoz adjunto del partido naranja en el Parlamento, Francisco Carrillo, al hilo de que Vox haya anunciado que devolverá a la Cámara autonómica la cantidad de dinero que le sobre a final de año de la subvención que ha recibido por los resultados del 2D, cuando logró doce escaños por los que ingresa 1,17 millones, así como que impulsará una iniciativa a fin de que dicha asignación se reduzca "un 50 por ciento".

Sobre esto, según ha recordado Carrillo, "Vox no dijo nada cuando se enteró de la cuantía que recibía como partido cuando entró en el Parlamento andaluz", de ahí que ahora a Cs le parezca "sorprendente" el "cambio de criterio" del partido de Santiago Abascal, que ha dicho que no renunciará a estas asignaciones para no tener desventaja con el resto de partidos, si bien apuestan por una reforma estatal que termine con dichas ayudas.

Así, el también senador del partido naranja ha insistido, como ya afirmó ante el Pleno de la Cámara, que las acciones de este partido son "Voxtureo", definiendo así lo que entiende como "una política de cara al público para obtener titulares, réditos y rendimientos".

Por todo, para Cs, la propuesta de Vox sobre las subvenciones es "un llamamiento más para hacer la política populista que le caracteriza".

SOBRE LAS INCOMPATIBILIDADES

De otro lado, después de que la Comisión del Estatuto de los Diputados haya resuelto que no aprecia incompatibilidad para que los parlamentarios que lo han solicitado puedan seguir desempeñando sus actividades privadas, entre ellos, cinco de los 21 miembros de Cs, Carrillo ha explicado, rechazando el planteamiento al respecto que hace Adelante Andalucía, que dado que defienden que se incorpore a la vida política el "talento" de la sociedad civil, no se puede ser ni restrictivo ni prohibitivo con las compatibilidades siempre y cuando no interfieran en la actividad parlamentaria.

"En Cs defendemos que el talento de la sociedad civil se incorpore a la política a todos los niveles, de modo que si somos restrictivos con quien quiera seguir desempeñando, siempre y cuando sus obligaciones políticas y parlamentarias así lo permitan, ciertos aspectos como puede ser la docencia o similares en su ámbito más personal, deberíamos debatirlo", ha sostenido.

Y es que, de lo contrario, a su juicio, "solo permitiremos que aquellos que quieran vivir de la política vivan de ella y se eternicen en la política". "Si el llamamiento es que los mejores de la sociedad civil entren, no podemos ser no ya restrictivos sino prohibitivos", ha avisado.

Por todo, el diputado de Ciudadanos apuesta por abrir este debate mientras critica que "los que se quieren eternizar en la política ponen vetos a aquellos que quieren coyunturalmente poner lo mejor de sí al servicio de un proyecto político determinado".