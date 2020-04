CSIF-A alerta de un nuevo modelo "ineficaz" de mascarilla con origen en una donación particular

SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

CSIF Sanidad Andalucía ha reiterado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) su petición para que verifique todo el material que se emplee en los centros sanitarios de la comunidad, incluyendo el procedente de donaciones, ante la aparición de un nuevo modelo de mascarillas "de dudosa eficacia" como FFP2 y que está en uso entre los profesionales. Se trata del producto denominado 'Mascarilla INUAN KN95', que procede en este caso de una donación particular.

Según ha comunicado el propio Servicio Andaluz de Salud este jueves a los representantes de los trabajadores, tras detectar la anomalía ha ordenado la retirada de dichas mascarillas que, en este caso, no han sido proporcionadas por la Subdirección de Compras ni por las centrales de compras provinciales del SAS, sino que tienen como origen una donación particular, ha indicado la central sindical en una nota.

Desde que se detectara la primera partida de mascarillas defectuosas o de dudosa eficacia, las Garry Galaxy (bolsa verde) que suministró el Ministerio de Sanidad, el pasado 17 de abril, CSIF Sanidad Andalucía ha insistido, tanto en los comités de seguridad y salud como en la propia Mesa Sectorial del SAS, en la verificación y trazabilidad de todo el material que llegue a los centros sanitarios, incluyendo el procedente de donaciones, como este último modelo de mascarilla cuya eficacia se cuestiona ahora.

Según ha podido corroborar CSIF, estas nuevas mascarillas dudosas han sido utilizadas en los dos grandes hospitales malagueños (el Regional y el Clínico) y también han sido localizadas y retiradas en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, aunque no está confirmado que se hayan usado en este último centro.

El SAS ha comunicado que se va a proceder a identificar a los trabajadores que las han utilizado y a su aislamiento preventivo si procede, así como a la realización de test rápido o PCR.

Desde CSIF, este mismo martes se pidieron explicaciones al SAS en relación a dos nuevos modelos de mascarillas que han sido usadas por profesionales y cuya retirada ha sido ordenada también esta semana ante las dudas del cumplimiento de la normativa que garantizan su efectividad. En concreto, se trata de los productos Elite Respirator EB09.049 y KN95 Mask (Purvigor).

El Sector de Sanidad de CSIF Andalucía quiere mostrar públicamente su "total indignación porque de nuevo aparezcan productos no adecuados que están siendo usados por los profesionales de la sanidad durante su trabajo para afrontar la pandemia de la covid-19".

"No es de recibo que se entregue material cuya efectividad no está contrastada, poniendo en riesgo su salud, la de sus familiares, compañeros y de la ciudadanía en general", ha manifestado el sindicato, que no descarta emprender las medidas que estime necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía.