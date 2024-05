CSIF-A avisa de movilizaciones para exigir la "mejora" de las condiciones laborales del personal de universidades

SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía ha reclamado este viernes a la Junta de Andalucía que "mejore" las condiciones laborales del personal de las universidades andaluzas, lo que conlleva la materialización de la carrera horizontal y la evaluación del desempeño del Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS) de las universidades andaluzas.

En un escrito remitido a la Junta, la responsable sindical ha advertido de que "de no ser resueltas las peticiones, CSIF se verá obligado a llevar a cabo medidas adicionales y no se descarta convocar movilizaciones y acciones colectivas". El objetivo de la central sindical, ha concluido García, es promover una solución efectiva que mejore las condiciones laborales del personal de nuestras universidades andaluzas, "por lo que no vamos a parar hasta conseguir acuerdos satisfactorios".

En una nota de prensa, la presidenta del sector de Educación de CSIF-A, Elena García, ha explicado que "existe una discrepancia financiera significativa entre las universidades y la Junta de Andalucía, lo que está impidiendo poder concluir las negociaciones y dignificar la carrera del personal". El montante económico que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación expresó que tenía previsto destinar en la última Mesa Técnica del PTGAS celebrada el pasado 22 de marzo "no garantiza la suficiencia financiera para llevar a cabo las mejoras laborales solicitadas para este colectivo y con las que se reconoce su papel fundamental en el funcionamiento de las instituciones académicas".

En una carta dirigida al secretario general de Universidades, Ramón Herrera, CSIF ha solicitado a la Administración que "nos informe del criterio y la justificación que existe detrás de esta discrepancia presupuestaria con el objeto de poder avanzar de manera constructiva". Para la dirigente sindical, es "urgente" tomar medidas que "permitan desbloquear este asunto y garantizar la viabilidad, tanto de la implementación de la carrera horizontal, como de la evaluación del desempeño para el PTGAS en Andalucía", por lo que ha exigido a la Junta la revisión de su posición y una reconsideración de los fondos asignados.

Además, en la misiva, García urge a la Consejería de Universidad a que "active los trámites oportunos para efectuar el pago actualizado de los trienios para el personal funcionario de las universidades públicas", en consonancia con lo estipulado en la Ley de Función Pública andaluza y que es una cuestión que está pendiente de saldarse desde enero de 2024.

