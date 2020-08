CSIF-A pide "posponer una semana" la entrada en las escuelas infantiles para hacer test al personal

SEVILLA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

CSIF-A ha pedido que "se posponga al 7 de septiembre la entrada de niños a las escuelas infantiles" con el fin de que "haya un margen para la realización de test de Sars CoV-2 al personal que trabaja en estos centros" y para "preparar lo mejor posible" sus dependencias y "extremar las medidas preventivas".

El presidente del Sector de la Administración General de la Junta en CSIF Andalucía, Enrique Álvarez de Toledo, ha explicado en un comunicado que "de este modo no coincidirían desde el 1 de septiembre trabajadores y niños sin que se den las mínimas garantías preventivas para reanudar la actividad en las escuelas infantiles".

Así lo ha trasladado CSIF-A en el seno de la Subcomisión de Vigilancia del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Consejería de Educación y Deporte, que ha celebrado este miércoles una reunión relativa al comienzo del curso 2020-2021.

CSIF-A ha reclamado a la Administración "un compromiso firme para que se lleven a cabo de forma previa a la reincorporación del personal y apertura de centros la toma de medidas de protección, incluidos equipos de protección individual (EPI), la reducción de ratios, así como proceder a una mayor limpieza de aulas y resto de las dependencias de los centros de trabajo".

La central sindical ha manifestado "su preocupación en relación tanto al personal laboral de las escuelas infantiles como al PAS de los centros de educación Infantil, ya que "no es posible asegurar el distanciamiento que sí se puede dar en otros niveles de enseñanza como son Primaria o Secundaria, por lo que exigimos medidas de reducción de ratios, EPIs necesarios, así como máxima limpieza de aulas y servicios".

Con carácter general, CSIF ha criticado que "no se puede hacer valer la Instrucción de la Viceconsejera de 6 de julio en aquello que va en contradicción de lo acordado en los Pactos de la Mesa General de Negociación Común de la Junta de Andalucía de 8 de mayo y 19 de junio" y, por ello, ha asegurado que "hay que respetar la fecha de 15 de septiembre como cierre de la actual reincorporación hasta que se negocie algo nuevo en función de la situación actual de la Covid-19".

De este modo, el sindicato entiende que el personal no docente de la Consejería de Educación que tiene la consideración de vulnerable --como mayores de 60 años y mujeres embarazadas-- y también aquellas personas que tengan menores de 14 años y mayores a su cargo, "no deberían incorporarse hasta, al menos, el 15 de septiembre, mientras no tengan resolución desfavorable". No obstante, "la Junta pretende que la incorporación se haga el 1 de septiembre también para estos colectivos, algo que rechaza de plano el sindicato", según ha explicado Álvarez de Toledo.

"OLVIDO" DEL PERSONAL NO DOCENTE

CSIF-A ha lamentado el "frecuente olvido por parte de la Administración del personal funcionario no docente en los centros educativos", por lo que pide la convocatoria de la Mesa Sectorial para poner en conocimiento de las organizaciones sindicales "las intenciones de la Consejería de Educación y Deporte en relación con este personal".