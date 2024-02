Concentración ante el Parlamento para exigir a la Junta "la dignificación" de los gestores de emergencias del 061

SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF y UGT se han concentrado este jueves ante el Parlamento andaluz, coincidiendo con la celebración del Pleno de la Cámara andaluza, por "la dignificación" y contra "la precarización" del personal de gestión telefónica del Servicio de Emergencias Sanitarias 061.

En concreto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha apuntado en un comunicado que este personal "que no hace telemarketing, sino que lleva a cabo un servicio esencial como es la atención de las llamadas de urgencia y emergencia de la ciudadanía".

Así lo ha puesto de manifiesto la coordinadora del Área de Empresa Privada de CSIF-A, María del Mar Gómez de Mercado, en la citada concentración en Sevilla, que ha coincidido con la celebración de la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Cámara andaluza, y en la que han participado delegados de la central sindical y de otras organizaciones. Igualmente, a ella se han sumado representantes de varios grupos parlamentarios en apoyo a este personal.

En concreto, CSIF rechaza el pliego de condiciones elaborado por la Administración sanitaria para licitar dicho servicio "ya que no avanza en absoluto en las mejoras laborales y retributivas de este colectivo", formado por más de 400 trabajadores y trabajadoras en Andalucía.

El pliego para la licitación del servicio es "insuficiente e impreciso" y además "no da respuesta al compromiso que la Consejería de Salud y Consumo había adquirido para mejorar la situación del personal que atiende las llamadas de urgencia y emergencias que se reciben en el 061", según ha explicado Gómez de Mercado.

En este sentido, la responsable sindical ha subrayado que este personal, a pesar de estar sujeto al convenio de Telemarketing, no realiza funciones de este tipo, sino que "se encarga, ni más ni menos, de un servicio tan esencial y básico como es atender las llamadas de urgencia y emergencia sanitaria que la ciudadanía hace al 061".

Por lo tanto, "sus condiciones laborales y retributivas deberían responder a la realidad del trabajo que desempeñan, que es el de una sala de emergencias donde se trabaja codo con codo con el personal perteneciente al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) de Andalucía 061, por lo que solicitamos la aplicación de un convenio de emergencias en el que venga regulada dicha labor", ha subrayado.

El sueldo base anual de un gestor telefónico, perteneciente a la empresa concesionaria del servicio --que actualmente es Ilunion Emergencias_-, está en 18.630 euros anuales y la subida propuesta en el pliego es "imprecisa e inconcreta", ya que oscila entre mil y 1.250 euros a partir de 2025, con lo se desconoce realmente de cuánto será la subida que, en cualquier caso, dista mucho de la propuesta realizada por CSIF de alcanzar los 21.000 euros anuales de salario base.

En cuanto al número de horas, un gestor de llamadas está en 1.600 y el nuevo pliego estipula 1.550, una cifra de reducción de horas que se queda corta, a juicio de la central sindical.

El compromiso de los responsables de la Junta con la central sindical había sido que se mejorarían sustancialmente las condiciones de los trabajadores que gestionan las llamadas telefónicas del 061 en Andalucía a través del nuevo pliego de condiciones para licitar el servicio y finalmente no ha sido así, ya que "lo que se ha puesto sobre la mesa es un documento insuficiente e impreciso, que es el reflejo de una Administración que desoye nuestras propuestas e incumple sus compromisos".

Ante esta situación, desde CSIF Andalucía se tomó la decisión de iniciar movilizaciones "en contra de la precarización a la que este pliego de condiciones condena al personal de gestión telefónica del 061 en Andalucía, que continúa sin ver dignificadas sus condiciones", ha concluido la responsable sindical.

UGT: "LA JUNTA NO HA RECOGIDO NINGUNA PROPUESTA"

Por su parte, UGT-A también ha querido mostrar su rechazo al pliego de condiciones elaborado por la Administración sanitaria para licitar dicho servicio, ya que "no recoge en absoluto las mejoras laborales y retributivas de este colectivo solicitadas por UGT, entre otras muchas cuestiones".

Según ha explicado la responsable regional del sector de Oficinas y Seguros de FeSMC UGT Andalucía, Elvira Ramírez, el pasado mes de octubre ya presentaron sus propuestas. Estas van desde la reducción de la jornada anual hasta mejoras en el aplicativo de gestión, que benefician a la ciudadanía, pasando por una retribución más justa y una mejora en la formación de los profesionales del servicio o la puntuación en la bolsa del SAS. "Ninguna de estas propuestas ha sido recogida en la licitación publicada el pasado mes de enero, por lo que desde UGT iniciamos estas acciones sindicales", ha señalado.

"Nuestras reivindicaciones son justas, los gestores de emergencias sanitarias son la primera respuesta asistencial en la cadena de emergencias. Su trabajo salva vidas, cada día, activan protocolos o solucionan circunstancias sanitarias sin que una ambulancia se desplace, son los primeros auxilios sanitarios y su trabajo hay que valorarlo con unas buenas condiciones laborales, no con palmaditas en la espalda", ha manifestado.

Por su parte, el delegado de UGT en el servicio del 061 en Cádiz, Rafael Gallardo, ha señalado que "hace ya cinco años que la Junta de Andalucía anunció la integración del servicio en el SAS y no sólo no nos mejoran las condiciones, sino que en todo este tiempo la Junta no ha hecho los deberes y seguimos con jornadas infinitas, peleándonos con los aplicativos del siglo pasado y cobrando por debajo de nuestra responsabilidad laboral". "Ya está bien", ha concluido.