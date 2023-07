Cuarenta alumnas participan esta semana en Jaén en el Campus Científico GEM-UJA de Verano

JAÉN, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 40 alumnas de 14 a 18 años participan durante toda esta semana en la tercera edición del Campus Científico GEM-UJA de Verano 2023, organizado por la Universidad de Jaén (UJA), a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) del Vicerrectorado de Comunicación y Desarrollo Territorial.

Se trata de un campus gratuito, que se desarrolla en horario de 9,30 a 14,00 horas en el Campus de Las Lagunillas, ofreciendo a las participantes una experiencia inmersiva de investigación en estrecho contacto con mentoras de la UJA, líderes de proyectos innovadores en STEM/TIC.

En el acto inaugural de este campus, el director de Secretariado de Comunicación y Divulgación Científica, Julio A. Olivares, ha indicado que las actividades organizadas giran en torno a las disciplinas STEM --Science, Technology, Engineering and Mathematics--, así como a áreas concretas, como la medicina, la enfermería, la química , la arquitectura, la electrónica o la biotecnología, "sin olvidar otras pujantes materias relacionadas con la realidad virtual, el tratamiento de datos, la realidad aumentada o el internet de las cosas".

En este sentido, Julio A. Olivares ha indicado que las disciplinas STEM son las más demandadas del mercado y son titulaciones en las que "la presencia de la mujer es más escasa respecto a la de los hombres", por lo que este campus es "una oportunidad de cambiar la inercia".

Por su parte, la directora del proyecto, la profesora Marta Romero, ha dado la enhorabuena a las participantes y ha explicado este campus emergió del proyecto GEM 2020-2022 (Empower Girls to Embrace their Digital and Entrepreneurial Potential), un proyecto piloto cofinanciado por la Unión Europea, cuyo objetivo principal es fomentar el interés de las chicas en temas STEM y TIC e inspirarlas a elegir carreras emprendedoras en estos campos.

"Con este campus pretendemos abrir una ventana para que conozcáis a investigadoras de la UJA, que os van a mostrar sus investigaciones, sus laboratorios, y sus vidas, por lo que sois unas privilegiadas", ha declarado.

Sobre su desarrollo, ha explicado que las jóvenes se involucrarán durante toda esta semana en un proyecto de investigación real guiadas por mentoras a cargo de dicho proyecto. Cada mentora guiará a un pequeño de grupo de ocho alumnas en el mismo y podrán compartir experiencias e inquietudes sobre la importancia de la mujer en STEM/TIC.

Además, se realizarán diversos tipos de actividades como talleres, conferencias, y otras sesiones de inmersión. El viernes 28 de julio, último día del Campus Científico de Verano GEM-UJA, tendrá lugar el congreso final, en el que las jóvenes tendrán la oportunidad de compartir sus trabajos y la experiencia vivida durante la semana.

Esta iniciativa, incluida en el XIII Plan de Divulgación Científica y de la Innovación de la Universidad de Jaén, cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia e Innovación.