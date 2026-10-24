Cuatro heridos, dos de ellos menores, al salirse su coche de la GR-3401 en Fuente Vaqueros (Granada)

Archivo - Guardia Civil atendiendo una emergencia en carretera. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro jóvenes, dos de ellos menores de quince años, han resultado heridos esta madrugada al salirse su coche de la GR-3401 en el municipio granadino de Fuente Vaqueros durante la madrugada de este viernes, 23 de octubre.

Según ha precisado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, el accidente ha ocurrido sobre las 4,15 horas, momento en el que se recibió un aviso en el teléfono del 112 en el que se informaba de que un vehículo había dado "varias vueltas de campana".

La Sala Coordinadora 112 emitió un aviso al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a Mantenimiento de Carreteras para que acudieran a esta emergencia, registrada en el kilómetro 3 de la GR-3401.

Los sanitarios han confirmado al 112 que el accidente se ha saldado con cuatro chicos heridos, dos menores de quince años, uno de 19 y otro de 20; todos evacuados al Hospital Virgen de las Nieves de la capital granadina.