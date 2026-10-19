Cuentacuentos y presentaciones literarias conmemoran esta semana en Jaén el Día de la Biblioteca

Un cuentacuentos en la biblioteca municipal Condestable Iranzo. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha preparado una "intensa semana" para conmemorar el Día de la Biblioteca (24 de octubre), con actividades gratuitas como cuentacuentos y presentaciones orientadas a promover la lectura entre niños y adultos.

La programación se desarrollará desde este martes y hasta el viernes en las distintas sedes de la red de bibliotecas municipales, según ha informado este lunes el Consistorio.

Las sesiones infantiles están pensadas para despertar la imaginación de los más pequeños y animarlos en el hábito de la lectura a través de la narración oral con cuentacuentos.

Así, este martes, la biblioteca Condestable Iranzo celebrará el cuentacuentos 'Valerie y la casa encantada' para niños desde los tres años. Está prvista a las 17,00 horas a cargo de la actriz, escritora y directora Patricia Jaraquides, que promete "una tarde muy divertida con misterios y adivinanzas".

El jueves la biblioteca pública municipal Manuel Caballero Venzalá acogerá el cuentacuentos 'El pequeño Arco Iris' con su autora Esther Quirós Cantos. Enseñará a los pequeños "cómo cada día es único y que están bien los días de sol, de nubes o de lluvia y que cuando llega el día de brillar, ese día nunca se olvida y se disfruta como nunca".

Esta semana también dará espacio a la narrativa local y a la literatura de ficción y desarrollo personal con presentaciones literarias que permitirán a los asistentes charlar directamente con los escritores.

El salón Mudéjar acogerá dos presentaciones los días 21 y 23. El miércoles, Antón Lechwood hablará sobre 'El legado de la llama invertida', su primera novela de fantasía oscura y novela histórica.

El viernes, Andrés Gómez Martos presentará 'El Viaje', un poemario narrativo profundamente humano que sigue a Aitor, un cooperante español marcado por el trauma de la guerra en Siria y el trastorno de estrés postraumático.