Detalle de una cabina para preservar el secreto del voto durante la jornada electoral en Adamuz, localidad cordobesa donde perdieron la vida 46 personas tras un accidente ferroviario en el pasado mes de enero. A 29 de noviembre de 2026 en Córdoba (Andalu - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

La jornada de votación para las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, ha culminado en Andalucía a las 20,40 horas con el cierre del último colegio electoral que ha estado abierto en la comunidad autónoma, concretamente en el municipio gaditano de Algeciras, donde varios presidentes de mesa han solicitado más papeletas que han escoltado agentes de la Guardia Civil de Cádiz hasta el centro electoral.

Así lo ha dado a conocer la Delegación del Gobierno en Andalucía en un comunicado en el que ha precisado que, también en la provincia de Cádiz --en concreto, en el municipio de Barbate--, se ha retrasado hasta las 20,30 horas "por cuestiones logísticas", al igual que en Rincón de la Victoria (Málaga), donde un votante ha introducido dos sobres y se ha paralizado la actividad hasta la deliberación de la Junta Electoral de Zona (JEZ).

También ha cerrado 25 minutos más tarde una mesa en el IES 'Sierra Bermeja', en la capital malagueña, por la demora inicial en la presentación de los integrantes, y otra a las 20,23 horas en el colegio público 'Nuestra Señora del Carmen', en Estepona (Málaga), al no encontrar los integrantes de la mesa un precinto que apareció posteriormente.

En la provincia de Jaén, el último colegio electoral que ha cerrado sus puertas ha sido en La Carolina, que ha retrasado su hora hasta las 20,20 horas por una votación indebida y tras la decisión de la Junta Electoral de Zona.

Como nota destacable, las subdelegaciones han suministrado, a petición de los ayuntamientos, nuevas urnas para los votos del Senado en distintos puntos de Andalucía, permaneciendo las llenas bajo custodia de los miembros de la mesa.

NORMALIDAD DURANTE LA JORNADA ELECTORAL

Según la Delegación del Gobierno, "la normalidad ha marcado la agenda de esta jornada electoral" conformada por 10.495 mesas electorales, donde presidentes y vocales han estado acompañados por 4.899 representantes de la Administración, encargados de transmitir la información relacionada con la constitución de las mesas, incidencias y el envío de los resultados de los escrutinios.

Por su parte, el dispositivo de seguridad ha estado compuesto por 21.293 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los que 7.353 eran agentes de la Policía Nacional y 11.243 de la Guardia Civil, a los que se han sumado 2.697 efectivos de la Policía Local.