El cupón de los Goya deja un Sueldazo de la ONCE de 2.000 euros al mes durante diez años en Lucena

Valentín Ramírez, el vendedor de la ONCE en Lucena que ha vendido el Sueldazo en el municipio. - ONCE

LUCENA (CÓRDOBA) 12 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, en Lucena (Córdoba), donde Valentín Ramírez, vendedor desde 2021, vendió la serie agraciada con este premio en su punto de venta ubicado en la Avenida del Parque de la localidad cordobesa.

Según ha informado la ONCE en una nota, Ramírez, que este domingo celebró esta fortuna en el Club de Fútbol de Lucena, se alegra, tanto por sus clientes, como por sus compañeros de venta, "porque esto es bien para el municipio, en general, y para la ONCE", en particular, añadiendo que está "feliz, porque esto es como un Premio Goya que le ha tocado a alguien y se lo he entregado yo".

El sorteo del sábado 10 de febrero estaba dedicado a la 38 edición de los Premios Goya del cine español y dejó otro premio de 20.000 euros en Fernán Núñez (Córdoba) y otros 200.000 euros, con diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno, en la localidad almeriense de El Ejido.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos a otros cuatro cupones.