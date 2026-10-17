Declarado un incendio forestal en Luque (Córdoba) que moviliza a tres medios aéreos

Incendio forestal en Luque (Córdoba) declarado el sábado, 17 de octubre. - PLAN INFOCA

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio forestal declarado aproximadamente a las 12,46 horas de este sábado 17 en la localidad cordobesa de Luque y que ha obligado la movilización de hasta tres medios aéreos.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando un avión de carga en tierra, un helicóptero ligero y otro pesado.

Asimismo, por vía terrestre se encuentran trabajando cinco grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y tres autobombas para sofocar las llamas.