La delegada de Turismo en Jaén confía en que la provincia pueda sumar "próximamente" nuevos Municipios Turísticos

JAÉN, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Turismo en Jaén, Raquel Morales, ha expresado su confianza en que "próximamente" la provincia pueda incorporar más localidades con la declaración de Municipio Turístico de Andalucía, de modo que se sumarían a las tres que actualmente cuentan con esta distinción: Cazorla, Baeza y La Iruela.

Así lo ha indicado en una entrevista con Europa Press, en la que ha recordado que implica un reconocimiento como destino destacado, con un peso importante por el volumen de visitantes en determinadas épocas del año. Asimismo, da lugar a convenios de colaboración y otros acuerdos con la Junta de Andalucía para compensar el incremento de la demanda en la prestación de los servicios municipales.

Tras precisar que "son 28 en total en Andalucía", ha explicado que La Iruela ha sido la última localidad jiennense en sumarse a este listado, el pasado febrero, mientras que Baeza y Cazorla han visto "renovada" su declaración también en esta legislatura. Al hilo, ha valorado la promoción que supone este sello, al margen de las subvenciones para que "esos servicios esenciales no se resientan cuando tienen más población" debido a la presencia de turistas.

"Próximamente, es posible que tengamos más municipios turísticos. No puedo adelantar ninguno, pero porque ese proceso tiene que pasar por la Mesa del Turismo y aprobarse en función de si cumple o no las diferentes medidas. Hay muchos municipios que lo solicitan y a lo mejor no pueden entrar y otros que los animamos a solicitarlo porque vemos que pueden darse esas circunstancias", ha dicho Morales, para la que "sería muy atrevido" concretar alguna otra localidad "hasta que eso no se comprueba".

En todo caso, ha destacado que desde la Consejería se está "trabajando mucho en el apoyo a los municipios turísticos y dinamizando su promoción porque esa proyección puede ser un factor determinante". Como ejemplo, ha aludido a un reciente viaje de familiarización con blogueros e 'influencer' de viajes impulsado por Turismo Andaluz, una "herramienta de conocimiento muy interesante" teniendo en cuenta el elevado número de seguidores que suelen tener.

"Quien conoce Jaén, quien se pierde por sus rincones, normalmente repite. Tenemos un turista muy fiel", ha asegurado la delegada no sin subrayar que eso pone de relieve una "calidad en el servicio" que se refleja, entre otras cosas, en los "buenos datos" que Jaén logra en las encuestas de trato al cliente, donde "siempre es valorada con una de las notas más altas de Andalucía".

Se considera Municipio Turístico, y podrá solicitar su declaración, aquel que cumpla los requisitos reglamentariamente establecidos. Entre ellos figuran la población turística asistida, el número de visitantes y la oferta turística, así como un plan municipal de calidad que contemple las medidas de mejora de los servicios y prestaciones. De hecho, la finalidad de este sello es promover la calidad en los servicios locales al conjunto de la población turística asistida.