El delegado del Gobierno pide a la Junta que deje de "confrontar" con la Ley de Vivienda y busque el entendimiento

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido este jueves a la Junta de Andalucía que acuda a la Conferencia Sectorial de Vivienda con "responsabilidad" y voluntad de "entendimiento" en lugar de "buscar la confrontación" con la Ley estatal de Vivienda.

Fernández se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, al ser preguntado por el anuncio de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sobre la posibilidad de retener fondos estatales para vivienda a las comunidades "insumisas" con medidas previstas en la normativa nacional como la declaración de zonas tensionadas para reducir el precio del alquiler.

"En un momento en que la vivienda es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y hay un plan estatal y una apuesta clara y decidida con un Ministerio específico para vivienda con un compromiso claro de trabajar y colaborar y con una financiación muy importante, creo que no es momento de confrontación", ha asegurado el delegado del Gobierno en Andalucía, que ha confiado en que haya "un entendimiento claro" en la Conferencia Sectorial y la Junta "no busque esa confrontación con la ley estatal de vivienda y que no se amenace con leyes autonómicas que vayan a contravenir".

Fernández ha recordado que el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, reconocía el pasado lunes en un acto con el secretario de Estado de Vivienda en Cádiz que "la gente joven y no tan joven necesita un espacio en el que desenvolver su vida, porque sin eso lo demás prácticamente carece de sentido", por lo que ha confiado en que "haya entendimiento y responsabilidad por parte de los representantes del Gobierno andaluz" en la Conferencia Sectorial que se celebra este jueves en el Ministerio con la presencia de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz.