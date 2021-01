El delegado de la Junta en Córdoba pide "sentido común" para que se vacune solo aquel que deba hacerlo

CÓRDOBA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Repullo, a raíz de la polémica suscitada tras la vacunación contra el Covid de varios alcaldes y funcionarios del Norte de la provincia, ha pedido aplicar el "sentido común" para evitar más situaciones de este tipo, pues en tales casos las dosis que recibieron no les habían sido asignadas previamente.

En este sentido y en rueda de prensa, Repullo ha explicado que "lo apropiado, y ahí hay que aplicar el sentido común, es que una persona que está sana, que no tiene relación con mayores y que no trabaje en un centro" con ancianos pues "no se ponga la vacuna, con independencia que haya podido haber algún error" a la hora de seguir el protocolo de vacunación.

En cualquier caso, según ha precisado el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, hay que esperar al "informe" que ya ha solicitado la delegada de Salud y Familias de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, a la Gerencia del Área Sanitaria Norte, para saber en qué circunstancias fueron vacunados los alcaldes y funcionarios mencionados, asegurando Repullo que, "de momento", no se conoce que haya habido más casos similares en otros puntos de la provincia.

En este punto, Repullo ha resaltado que "estamos hablando de excepciones", ya que, de forma general, "no está habiendo problemas para el cumplimiento estricto del protocolo" de vacunación, lo cual constituye un mensaje positivo para "trasladar a la sociedad", en cuanto a que "la seriedad es máxima, y no se vacuna a nadie que no esté en un listado", si bien, "para evitar que sobren" dosis, "a partir del sábado se ha incorporado un listado de suplencias", con el fin de que las vacunas sean siempre para quienes corresponda.

Repullo ha hecho estas declaraciones tras recordar que el denominado Plan 4.500 de la Junta, previsto para afrontar un importante incremento en las hospitalizaciones por Covid, permitirá aumentar las plazas de hospitalización en un 19 por ciento en los centros de Córdoba y provincia, lo que supone pasar de 1.315 camas convencionales a 1.554, y de 129 a 164 de UCI.

Junto a ello, el delegado del Gobierno andaluz ha informado sobre las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a ganaderos y a pequeñas y medianas empresas agroalimentarias de Córdoba, para paliar las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19, y que suman un total de 7,3 millones de euros.

En concreto, según ha detallado Repullo, más 2.700 ganaderos de bovino, caprino, ovino y porcino de carne ha recibido 4,2 millones de euros en ayudas, mientras que las empresas agroalimentarias han percibido casi 3,1 millones en ayudas, de los que algo más de un millón han sido para 25 secaderos de cerdo ibérico, y poco más de dos millones de euros para 67 bodegas.