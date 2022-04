Delgado se presenta a las primarias de Podemos pero "no será problema" para "candidatura amplia" andaluza de izquierdas

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidas Podemos por Cádiz, Juan Antonio Delgado, ha presentado este jueves en rueda de prensa su candidatura a las primarias de Podemos Andalucía para la designación de su cabeza de lista para las las próximas elecciones andaluzas.

Delgado se ha descrito como un candidato auspiciado por Martina Velarde tras afirmar que "fue la secretaria general de Podemos Andalucía la que me engañó" para que optara a las primarias, mientras que para la futura confluencia con otros partidos a la izquierda del PSOE ha asegurado que "me presento porque quiero ser candidato" para seguidamente advertir de que "no seré yo, como he dicho, quien me interponga o sea el problema para esa candidatura amplia".

"Por mí no va a quedar que esa confluencia salga", ha apostillado.

En cuanto al futuro Gobierno de Andalucía, Delgado ha afirmado que "primer objetivo es que la ultraderecha no entre en el Gobierno de Andalucía" para plantear entonces que la disyuntiva es entre "o un Gobierno progresista o un gobierno con la ultraderecha dentro".

Delgado, quien se ha mostrado dispuesto a renunciar a su escaño en el Congreso para empezar a hacer política autonómica, que ha planteado con un "vengo y me quedo por Andalucía" y con un "este paso no es postureo", ha reiterado sobre futuro que "estaré donde mi partido me diga que que tengo que estar, como candidato de mi partido o como candidato de un frente amplio o como diputado raso, como guardia civil que siempre he sido raso treinta años".

El diputado de Podemos en el Congreso por la circunscripción de Cádiz ha reiterado que su lanzamiento a las primarias de este partido parte de que Martina Velarde fue "la primera persona que me dijo que le gustaría que me presentara como candidato" para aclarar que "nunca había estado dentro de mis objetivos".

Sobre la tutela o la influencia de la dirección nacional en las primarias de Podemos Andalucía ha argumentado que "los compañeros de la Ejecutiva nacional están a nuestro lado, aportando, como tiene que ser en cualquier organización, pero sin entrometerse en las decisiones que corresponden a Andalucía".

Delgado, quien ha asegurado que "me gustaría y voy a intentar" contar con la secretaria general de Podemos en su equipo de la candidatura a la Junta de Andalucía, ha elogiado el trabajo de ésta tras sostener que "es una persona muy valiosa de nuestra organización que llegó en un momento muy complicado para nosotros, de ruptura interna".

El diputado de Podemos en el Congreso se ha declarado partidario de que hubiese más candidaturas a las primarias de este partido, hecho que ha presentado como "normalidad democrática y para que hubiese debate".

Sobre sus posibilidades de ser el candidato de Podemos a la Junta de Andalucía ha sostenido "voy a hacer mi trabajo, intentar ilusionar a la gente" y ha apuntado que "voy a hacer todo lo posible para recibir el apoyo de todos mis compañeros".

"TENEMOS QUE ESTAR EN TODOS LOS SITIOS, NO SÓLO EN ANDALUCÍA"

Sobre el proceso interno de Podemos ha explicado que esta semana es la fase de las inscripciones, que luego "se tiene que consolidar, pedir avales, falta un tiempo", para responder, sobre el planteamiento de la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, de construir una fuerza política de obediencia estrictamente andaluza que "no tiene sentido" al argumentar que "hay competencias y cuestiones que se fraguan en el Congreso de los Diputados" y plantear a los medios que si "un independentista catalán de los que están en el Congreso es menos independista catalán porque está en el Congreso", para colegir de este razonamiento "creo que tenemos que estar en todos los sitios donde se toman decisiones importantes para Andalucía".

"Lo que no podemos hacer es que sólo nos presentamos en Andalucía para hacernos más andaluces", ha sostenido Juan Antonio Delgado, quien ha advertido de que "a Andalucía llega muchísimo dinero desde Europa" y ha esgrimido su trabajo en el Congreso para poner de manifiesto que "la primera vez en la historia que colectivos del Campo de Gibraltar han comparecido en la Comisión de Interior fue a propuesta mía", a lo que ha sumado otras comparecencias como de los trabajadores de la Base de Rota o de Navantia.

"Tenemos que estar en todos los sitios, no por estar sólo en Andalucía se es más andaluz", ha remachado.

"LA RELACIÓN CON EL PSOE LA DECIDEN LOS VOTANTES"

Delgado, quien ha despechado con un "eso no toca" la pregunta de si aspira a ser secretario general de Podemos Andalucía, ha asegurado sobre la relación con el PSOE que "la deciden los votantes, la decidirán los votantes cuál tiene que ser la relación con el Partido Socialista, lo que digan los ciudadanos".

En su intervención inicial, Juan Antonio Delgado ha explicado que su iniciativa de optar a las primarias de Podemos Andalucía responde a que "siempre me ha movido la vocación de servicio público, desde que hace treinta años ingresé en la Guardia Civil".

"La vocación de servicio me hizo entrar en la Guardia Civil y dentro de la Guardia Civil implicarme en el movimiento asociativo sindical para que la democracia entrara en los cuarteles, para defender que los trabajadores de la Guardia Civil tuviesen los mismos derechos que el resto de la sociedad y en la misma vocación de servicio que me llevó, por ejemplo, en el año 2010 a coger una mochila para ir con compañeros a Haití cuando se produjo el terremoto y dar ayuda humanitaria y es la misma vocación de servicio que en 2015 me llevó a tomar una decisión y fue cuando por primera vez fui diputado por la provincia de Cádiz", ha argumentado Juan Antonio Delgado.

"La derecha quiere para nosotros, para todos los andaluces, que tengamos una Andalucía estrecha, una Andalucía que ve amenazada nuestra autonomía, nuestros servicios públicos, nuestro estado de bienestar, su diversidad, su diversidad cultural, política, civil a través de los recortes, a través del saqueo, porque aquí también tenemos un caso de las mascarillas en Almería y con la posibilidad alarmante de que en el próximo gobierno de Andalucía pueda estar la ultraderecha", ha sostenido el diputado de Podemos en el Congreso sobre las amenazas que percibe en el horizonte político de Andalucía.

"Y frente a esa Andalucía estrecha de las derechas, es un deber de todo demócrata dar un paso al frente para contribuir a una Andalucía amplia, diversa, plural, donde nadie sea discriminado por su origen, género, orientación sexual, una Andalucía progresista, feminista y verde, una Andalucía amplia que proteja a la autonomía que heredamos de nuestros padres y nuestros abuelos, la Autonomía del cuatro de diciembre del año 77", ha proseguido explicando el candidato de Podemos a sus primarias en Andalucía.