Las demandas de divorcio en Andalucía alcanzan las 3.945 en el segundo trimestre, un 5,1 % más que en 2025

Archivo - Imagen de recurso de una pareja en el día de su boda. - UNSPLASH - Archivo

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales andaluces registraron un total de 3.945 demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios durante el segundo trimestre de 2026, lo que supone un 5,1 por ciento más con respecto a la registrada en el mismo trimestre del pasado año, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Cabe mencionar que Andalucía se ha situado así por encima de la media nacional, que se situó en el segundo trimestre de este año en 43,6 demandas por cada 100.000 habitantes, una ratio muy similar a la del segundo trimestre de 2025, que fue de 43,5.

El órgano de gobierno del Poder Judicial indica que entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año, los divorcios y las separaciones no consensuados crecieron un 3,8 y un 152,9, los divorcios consensuados aumentaron un 5,9 por ciento y las separaciones consensuadas disminuyeron un 13,2 por ciento.

En este sentido, detalla que las demandas de divorcio no consensuado fueron 1.548; las separaciones no consensuadas, 43; los divorcios consensuados 2.246 y las separaciones consensuadas, 105.

En contexto nacional, el mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con 57,6, seguida de Cantabria, con 51,4 y la Comunidad Valenciana, con 50,8. Los valores más bajos se produjeron en Castilla y León, con 34,2; País Vasco, con 37 y Madrid, con 38,3.