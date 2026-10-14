Denuncian el "acoso continuo" que sufre el profesorado de un colegio de La Carolina (Jaén) "por parte de una familia"

JAÉN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT y la Asociación de Directores y Directoras de Educación Infantil y Primaria (Asadipre) en Jaén han denunciado el "continuo acoso", la "indefensión y desamparo institucional" que sufren el equipo directivo y el profesorado del CEIP Manuel Andújar, de La Carolina, "por parte de una familia". Además, exigen a la Junta de Andalucía una "respuesta inmediata" ante "una situación insostenible que se prolonga desde hace más de tres años y medio".

A través de sendos comunicados, ambas organizaciones han expresado su condena ante estos hechos y han trasladado su apoyo y solidaridad con la directora del centro, el tutor del Aula Específica y todo el claustro.

UGT Servicios Públicos Jaén ha señalado que "distan mucho de constituir un incidente aislado" y el colegio "lleva más de tres años y medio soportando una situación de presión constante, intimidación, coacciones e interferencias reiteradas por parte de un progenitor, cuyas conductas habrían comenzado incluso antes de la escolarización del alumno en el colegio".

"Durante este tiempo, el equipo directivo y el profesorado han tenido que afrontar una situación extraordinariamente difícil, marcada por la presentación masiva de escritos y reclamaciones, las reiteradas solicitudes de reuniones y las continuas interpelaciones a través de canales oficiales y digitales, así como por diversos procedimientos judiciales que han incrementado la presión personal y profesional sobre los afectados", ha explicado.

A ello ha sumado "episodios de alteración de la convivencia y del normal funcionamiento del centro, comportamientos intimidatorios en sus accesos, situaciones de vigilancia hostil durante los recreos y agresiones verbales en público"; algunos de los cuales "han requerido la intervención de la Policía Local y de la Guardia Civil".

El sindicato ha tildado de "absolutamente inadmisible que quienes tienen la responsabilidad de garantizar el bienestar, la seguridad y la educación del alumnado tengan que desarrollar su trabajo en un clima de temor e inseguridad". De este modo, ha defendido que ningún profesional "debe verse obligado a soportar situaciones de hostigamiento que comprometan su integridad física, su estabilidad emocional o el ejercicio digno de sus funciones".

A LA ESPERA DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA

A su juicio, es "especialmente grave" la respuesta de la Cosnejería de Educación en materia de prevención de riesgos laborales y protección de la salud del profesorado. La directora "solicitó formalmente asistencia psicológica hace más de un año" y "continúa sin recibir el apoyo solicitado".

"¿Cómo puede la Administración exigir a los equipos directivos que asuman sus responsabilidades si, cuando necesitan protección y asistencia, los deja sin respuesta? Para UGT Servicios Públicos Jaén, esta demora evidencia una preocupante falta de atención a la salud laboral de los profesionales afectados y agrava su situación de vulnerabilidad", ha afirmado.

UGT ha apuntado que la protección del profesorado "no puede quedar supeditada a la prolongación de los conflictos ni a la acumulación de trámites burocráticos", por lo que ha exigido que actúe "de manera inmediata, firme y eficaz" para "garantizar la seguridad y la salud de los profesionales del CEIP Manuel Andújar", además de "un respaldo institucional efectivo".

"La protección de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza debe traducirse en recursos, actuaciones concretas y soluciones reales. La administración educativa no puede mirar hacia otro lado. Proteger al profesorado es una obligación, no una opción", ha recalcado.

EXTREMA GRAVEDAD

También desde de Asadipre se ha lamentado el "incremento de situaciones de desconsideración, presión y hostigamiento hacia los equipos directivos y docentes de los centros educativos públicos", de lo que es "un reflejo alarmante y de extrema gravedad" el citado colegio de La Carolina.

"Denunciamos de forma tajante los continuos ataques y agresiones verbales que se están produciendo en el Aula Específica del centro por parte de una familia. Respaldamos firmemente a la directora del colegio, a su equipo directivo y al maestro tutor tras las denuncias presentadas ante la Guardia Civil", ha asegurado.

La asociación ha coincido en que "no se trata de una situación puntual o de un desencuentro aislado", sino de "una presión e intimidación continuadas en el tiempo, con vigilancia en los patios de recreo y episodios de hostigamiento en los accesos al recinto escolar que se prolongan desde hace años".

"La gravedad de los hechos ha requerido la intervención urgente de las fuerzas de seguridad (Policía Local) y la asistencia médica de urgencia a varios profesionales del centro tras sufrir crisis de ansiedad e hipertensión", ha añadido.

Asadipre ha recordado que la normativa en Andalucía otorga la condición de autoridad pública a directores, directoras y docentes en el ejercicio de sus funciones, imponiendo a las familias el deber de respetar dicha autoridad y colaborar en el mantenimiento de un clima armónico de convivencia.

Además, contempla la obligación expresa de la Consejería de prestar asistencia jurídica gratuita y apoyo psicológico a los profesionales educativos ante situaciones de agresión, intimidación o falta de respeto sufridas en el desempeño de su labor.

Por ello, "ante el desamparo laboral manifestado en el CEIP Manuel Andújar y extensible a otros centros", ha exigido a la Junta "asistencia y apoyo psicológico inmediato", así como protección y asesoramiento jurídico integral, con la activación de los protocolos de amparo legal previstos.

Igualmente, ha demandado la mediación institucional y garantía de un entorno seguro, con una "actuación firme para frenar las interferencias en el trabajo docente y asegurar que la labor educativa se desarrolle con normalidad y sin sobresaltos".