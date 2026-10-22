Un detenido y dos puntos de venta de droga desmantelados en el distrito Zaidín de Granada capital

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GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha desarrollado este jueves una operación antidroga en el distrito de Zaidín en la ciudad de Granada que se ha saldado con una personas detenida y dos puntos de venta de droga desmantelados.
El operativo del cuerpo, que ha comenzado por la mañana, tenía precisamente por objetivo desmantelar puntos de venta de estupefacientes. Para ello se han realizado dos registros en dos calles de la referida zona.
Policía científica, guías caninos, agentes de seguridad ciudadana y policía judicial han tomado parte en la operación que ha terminado con una persona detenida y el desmantelamiento de dos puntos de venta de drogas tales y como hachís, marihuana y cocaína.