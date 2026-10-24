Detenido un hombre como presunto responsable de la muerte de tres perros y otro gravemente herido en Campillo (Jaén)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un perro muerto por falta de cuidados de su dueño en Campillo de Arenas (Jaén). - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Jaén han detenido a un hombre de 68 años, vecino del municipio jiennense de Campillo de Arenas, como presunto autor de un delito contra los animales por no proporcionar los cuidados básicos necesarios a los perros de su propiedad, tres de los cuales fueron hallados muertos y un cuarto presentaba graves lesiones.

Las actuaciones se iniciaron tras recibir una comunicación ciudadana que alertaba de la posible desatención de varios animales en una vivienda de la localidad, según ha precisado la Benemérita en una nota. Durante la inspección, los agentes localizaron tres perros muertos, atados con cadenas en un patio, y un cuarto perro en el interior del inmueble, también atado. Este último presentaba "bajo peso, varias heridas sin tratar y deficientes condiciones higiénico-sanitarias".

En concreto, el veterinario inspector examinó a los perros fallecidos y emitió un informe en el que apunta a la falta de agua, las altas temperaturas y la exposición directa al sol como posibles factores que contribuyeron a su muerte.

El cuarto animal, un pastor alemán, fue trasladado a una clínica veterinaria para tratar las heridas que presentaba, recuperar peso y recibir tratamiento para la leishmaniosis que padecía. El detenido, junto con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.